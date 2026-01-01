0 800 307 555
Samsung анонсувала нові бездротові колонки Music Studio (фото)

Технології&Авто
31
Samsung анонсувала нові бездротові колонки Music Studio (фото)
Компанія Samsung оголосила про випуск двох моделей стаціонарних бездротових колонок — Music Studio 5 та Music Studio 7. Їх офіційна презентація запланована на початок січня під час виставки CES 2026.

Характеристики

Music Studio 5 виконана у компактному, натхненному галереями дизайні. Акустична система має конфігурацію 2.1: два твітери та 4-дюймовий сабвуфер.
Для оптимізації звучання використовується хвилевідна система, налаштування якої здійснювалося у лабораторії Samsung Audio Lab.
Модель оснащена функцією AI Dynamic Bass Control, що регулює рівень басів і знижує спотворення навіть на високій гучності.
Music Studio 7 отримала більший корпус у стилі «книжкової полиці» та буде доступна у чорному й білому кольорах.
Система має конфігурацію 3.1.1 з фронтальними, боковими та верхніми твітерами, а також сабвуфером.
Окремий супер-твітер дозволяє відтворювати високочастотні звуки до 35 кГц. Крім того, колонка підтримує відтворення високоякісного аудіо у форматі 24-біт/96 кГц.
Модель сумісна з технологією Q-Symphony, що забезпечує бездротове з’єднання з телевізорами та саундбарами Samsung для розширення звукової сцени.
Обидві новинки підтримують Bluetooth і Wi-Fi для потокового відтворення та можуть керуватися через застосунок SmartThings. Вартість і дата початку продажів поки не оголошені. Очікується, що деталі стануть відомі після старту CES 2026 у січні.
За матеріалами:
mezha.media
