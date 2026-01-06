Samsung представив перший у світі 330-сантиметровий телевізор Сьогодні 05:46 — Технології&Авто

Samsung представив перший у світі 330-сантиметровий телевізор, Фото: news.samsung.com

Південнокорейська компанія Samsung Electronics представила перший у світі 330-сантиметровий телевізор Micro RGB (модель R95H).

Про це йдеться у пресрелізі компанії.

«Micro RGB — вершина наших інновацій у галузі якості зображення, а нова 330-сантиметрова модель ще більше розширює ці горизонти», — заявив виконавчий віцепрезидент підрозділу Visual Display Хун Лі.

Зазначається, що нова модель Micro RGB оснащена найсучаснішими на сьогодні інноваціями Samsung у сфері Micro RGB.

Завдяки технологіям Micro RGB AI Engine Pro, Micro RGB Color Booster Pro та Micro RGB HDR Pro, вона використовує штучний інтелект для покращення тьмяних тонів та вдосконалення контрасту, забезпечуючи яскраві кольори та тонкі деталі як у світлих, так і в темних сценах для реалістичності та точності зображення.

Дисплей покращує якість зображення за допомогою Micro RGB Precision Color 100, забезпечуючи 100% широкий колірний діапазон BT.2020.

Фото: news.samsung.com

Крім цього, телевізор створює контрольовані відтінки, які виглядають реалістично на екрані. Ця модель також оснащена запатентованою технологією Samsung Glare Free, яка мінімізує відблиски, зберігаючи чіткість кольорів і контрастність у різних умовах освітлення для найкращого перегляду.

Продукт підтримує HDR10+ ADVANCED1 та Eclipsa Audio для забезпечення покращеної якості зображення та звуку, а також удосконалений Vision AI від Samsung, що дозволяє здійснювати пошук за допомогою голосових команд, отримувати проактивні рекомендації та доступ до функцій та застосунків, як-от Microsoft Copilot та Perplexity.

Цей перший свого роду дисплей представлений у виставковій зоні Samsung під час найбільшої у світі щорічної виставки споживчих технологій (CES 2026) у Лас-Вегасі, США.

