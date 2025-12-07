Samsung співпрацюватиме з авіакомпаніями, щоб знаходити втрачений багаж за допомогою SmartTag Сьогодні 04:19 — Технології&Авто

Samsung оголосила про початок партнерства з авіакомпанією Turkish Airlines, аби швидко відстежувати втрачений або затриманий багаж за допомогою сервісу відстеження місцеперебування SmartThings Find.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Як працюватиме Smart Tagged Baggage Service від Samsung

Сервіс отримав назву Smart Tagged Baggage Service та дозволить авіакомпанії використовувати трекери SmartTag клієнтів для того, аби швидше знайти їх багаж, якщо він загубиться.

Для цього користувачі сервісів Samsung зможуть надсилати Turkish Airlines посилання з розташуванням своїх трекерів.

На додачу до цього, користувачі зможуть скористатися функцією «Змінити зображення пристрою», щоб використати фото свого багажу для одного з трекерів. Це полегшить його ідентифікацію зі сторони авіакомпанії.

SmartThings Find використовує Bluetooth Low Energy (BLE) та ультраширокосмуговий зв’язок (UWB) для пошуку зареєстрованих пристроїв Galaxy через глобальну мережу, що нараховує понад 700 мільйонів пристроїв.

Ці технології у майбутньому планують розширити й на інші авіакомпанії, а також для інших послуг, для яких може бути корисним відстеження розташування.

