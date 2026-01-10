0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

LG представила робота CLOiD, який може виконувати низку побутових завдань

Технології&Авто
5
LG представила робота CLOiD, який може виконувати низку побутових завдань
LG представила робота CLOiD, який може виконувати низку побутових завдань
Компанія LG анонсувала запуск свого нового робота CLOiD на базі штучного інтелекту, який здатний виконувати низку побутових завдань.
CLOiD — гуманоїдний пристрій, оснащений процесором з ШІ, дисплеєм, динаміками, камерами та сенсорами, що дозволяють йому спілкуватися з людьми за допомогою голосу та візуальних «виразів обличчя».
Робот може вивчати середовище проживання та звички користувачів, а також керувати підключеними домашніми пристроями.
LG представила робота CLOiD, який може виконувати низку побутових завдань
CLOiD має дві роботизовані руки з плечовими, ліктьовими та зап’ястковими суглобами, а також 5 пальців, що рухаються незалежно. Пересувається він на колесах, використовуючи технології, схожі з роботизованими пилососами LG.
За словами компанії, робот здатний брати предмети, розташовані на рівні колін і вище, тому піднімати речі з підлоги він не може.
LG представила робота CLOiD, який може виконувати низку побутових завдань
LG на виставці продемонструє кілька сценаріїв використання CLOiD. Серед них — готування легкого сніданку, запуск циклу прання та складання випраних речей.
LG представила робота CLOiD, який може виконувати низку побутових завдань
Компанія наголосила, що наразі CLOiD є концептом, а не готовим продуктом для продажу.
LG планує продовжувати розробку домашніх роботів із практичними функціями та інтегрувати свої технології в інші побутові прилади, зокрема холодильники з автоматичним відкриванням дверей.
За матеріалами:
mezha.media
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems