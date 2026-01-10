LG представила робота CLOiD, який може виконувати низку побутових завдань
Компанія LG анонсувала запуск свого нового робота CLOiD на базі штучного інтелекту, який здатний виконувати низку побутових завдань.
CLOiD — гуманоїдний пристрій, оснащений процесором з ШІ, дисплеєм, динаміками, камерами та сенсорами, що дозволяють йому спілкуватися з людьми за допомогою голосу та візуальних «виразів обличчя».
Робот може вивчати середовище проживання та звички користувачів, а також керувати підключеними домашніми пристроями.
CLOiD має дві роботизовані руки з плечовими, ліктьовими та зап’ястковими суглобами, а також 5 пальців, що рухаються незалежно. Пересувається він на колесах, використовуючи технології, схожі з роботизованими пилососами LG.
За словами компанії, робот здатний брати предмети, розташовані на рівні колін і вище, тому піднімати речі з підлоги він не може.
LG на виставці продемонструє кілька сценаріїв використання CLOiD. Серед них — готування легкого сніданку, запуск циклу прання та складання випраних речей.
Компанія наголосила, що наразі CLOiD є концептом, а не готовим продуктом для продажу.
LG планує продовжувати розробку домашніх роботів із практичними функціями та інтегрувати свої технології в інші побутові прилади, зокрема холодильники з автоматичним відкриванням дверей.
