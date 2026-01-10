0 800 307 555
укр
Чому сенсорні екрани небезпечні для водіїв: дослідження

Технології&Авто
31
За останні 20 років автомобільні салони кардинально змінилися. Ті функції, що колись вмикались натисканням однієї кнопки, тепер заховані глибоко в меню. Бренди на кшталт Tesla зробили з великих сенсорних панелей справжній стандарт, а інші виробники масово підхопили цю тенденцію.
Однак, як повідомляє Carscoops, дослідження, проведене Вашингтонським університетом у співпраці з Toyota Research Institute, доводить: орієнтований на екрани мінімалістичний дизайн має серйозні побічні наслідки.

Про дослідження

Робота під назвою «Touchscreens on the Move» була представлена на симпозіумі ACM у вересні 2025 року. У ній 16 водіїв проходили випробування у високоточному симуляторі міського руху.
За ними спостерігали системи відстеження очей, вимірювали реакції організму, рухи рук, рівень стресу та точність виконання дій.
Учасникам доручили виконувати звичайні завдання: змінювати музику, взаємодіяти з повідомленнями, користуватися мультимедіа та меню клімат-контролю, тобто саме те, що більшість водіїв робить на ходу. Результат виявився показовим.
Коли водії працювали із сенсорним екраном, їхня точність і швидкість керування системою знижувалася понад на 58%, а відхилення від смуги руху зростало більш ніж на 40%.
Іншими словами — водії гірше керували автомобілем і водночас гірше користувалися екраном.

Проблема не тільки в руках

Дослідники наголошують: сенсорний екран забирає не лише увагу очей та рук — він виснажує когнітивні ресурси.
Розширення зіниць та електродермальна активність показали значне зростання розумового навантаження, навіть під час виконання простих завдань.
Те, що раніше виконувалося інтуїтивним рухом пальців по кнопці, тепер вимагає свідомого пошуку, навігації меню та додаткової концентрації.

Чи є вихід

Просте повернення кнопок навряд чи станеться масово — екрани дешевші у виробництві, легші в інтеграції та виглядають сучасно.
Проте дослідження пропонує кілька шляхів покращення:
  • зменшення кількості меню та скорочення кроків до важливих функцій;
  • постійні «швидкі» елементи доступу до ключових налаштувань;
  • більші інтерактивні елементи та інтерфейси, адаптовані під рух;
  • системи, що здатні розпізнавати підвищене когнітивне навантаження водія та обмежувати складні функції.
Ключовий висновок простий: інтерфейси потрібно проектувати не під фантазії дизайнерів, а під реальну поведінку людей у русі.
