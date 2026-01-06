Які технології зникли у 2025 році 06.01.2026, 01:01 — Технології&Авто

Минулого року у світі технологій відбулося багато змін, і деякі продукти та послуги не пережили 2025 рік.

Про це пише Vector з посиланням на Mashable

Приставки TiVo

DVR-приставки TiVO протрималися аж до 2025 року, значно перевищивши пік популярності продукту. У жовтні компанія видалила їх зі свого сайту. Однак сама компанія не зникла. Вона почала розробляти програмного забезпечення для телевізорів, що продаються в Європі.

Паролі Microsoft

Microsoft поступово припинила роботу свого менеджера паролів, замість цього перевела своїх користувачів на парольні ключі. Парольний ключ — це, по суті, більш безпечний спосіб входу, який поєднує пароль і двофакторну автентифікацію в один крок. Часто це передбачає використання відбитка великого пальця або безпечного PIN-коду.

Humane AI Pin

Памʼятаєте, пластиковий значок під назвою Ai Pin від стартапу Humane Ai називали провалом 2023 року за версією МІТ? Цей пристрій з камерою, чіпами та сенсорами за словами його розробників мав звільнити людство від телефонної залежності.

Наступна спроба Humane замінити смартфон безекранним, оснащеним ШІ носимим пристроєм закінчилася невдачею. Це була концепція AI-асистента, який проєктував екран на руку або поверхню. Але з самого початку оглядачі критикували пристрій вартістю $700, а повернення AI Pin незабаром завалили компанію. Тож Humane припинила підтримку в лютому 2025 року.

Skype

Skype з’явився у 2003 році і дозволив користувачам тримати зв’язок на відстані без дорогих телефонних тарифів. У 2011 році Microsoft купив Skype, і той стає менш актуальним через конкурентів — Zoom і застосунки від Apple та Google.

У лютому 2025 року Microsoft оголосила, що до травня припинить роботу Skype і переведе користувачів на іншу свою відеоплатформу Teams.

Pocket

2025 року зник оригінальний застосунок для збереження статей і сторінок «на потім». Mozilla, яка володіла Pocket з 2017 року, у липні закрила платформу.

За даними Mozilla, Pocket був запущений у 2007 році під назвою Read It Later і набрав 30 млн користувачів. Але у компанії зазначили, що спосіб використання сайтів еволюціонував, тому вони спрямовують ресурси на проєкти, які краще відповідають звичкам перегляду та потребам в інтернеті.

Zelle

Альтернатива Venmo закрила свій мобільний застосунок у квітні, але продовжує працювати через банкінг. У жовтні 2024 року Zelle оголосила, що поступово припинить роботу самостійного застосунку, оскільки він забезпечує лише близько 2% транзакцій. Натомість компанія зосередиться на послугах обміну валют через фінансові установи, з якими вона співпрацює.

Програма перевірки фактів Meta

Трамп звинуватив соціальні мережі в цензурі правого контенту, і Цукерберг, вочевидь, підтримав цей погляд, припинивши програму перевірки фактів. Натомість Meta впровадила підхід на основі колективних коментарів спільноти, подібний до X. Meta почала впроваджувати коментарі спільноти у Facebook, Instagram та Threads у березні.

TikTok Creator Marketplace

TikTok закрив Creator Marketplace, цінний інструмент для творців, який дозволяв їм зв’язуватися з брендами для рекламних кампаній. Натомість він об’єднав цей ринок з TikTok One, новою платформою, орієнтованою на рекламодавців, з цілим набором генеративних інструментів штучного інтелекту.

Mr. Deepfakes

Сайту, відомий тим, що на ньому розміщували порнографічні матеріали з використанням технології діпфейк без згоди осіб, зображених на них.

Згідно з повідомленням компанії, закриття було вимушеним через те, що постачальник назавжди припинив надання послуг.

Google Assistant

Ця програма ще не зникла. Офіційний форум підтримки Android Auto заявив, що Google Assistant закриють у березні 2026 року. Це лише частина набагато ширшої ініціативи Google щодо інтеграції інструментів ШІ в продукти. На місце Google Assistant прийде Gemini.

Ведмедик на базі ChatGPT

У листопаді виробник іграшок FoloToy зняв з полиць свій плюшевий ведмедик на базі ШІ під назвою Kumma. Це рішення було прийнято після тривожного звіту організації з захисту прав споживачів Public Interest Research Group (PIRG). У звіті PIRG було виявлено, що іграшка давала докладні інструкції щодо запалювання сірника, говорила про сексуальні збочення та давала поради, як добре цілуватися.

Twitter dot com

Twitter замінили на X Ілона Маска давно. Але X вирішив скасувати домен Twitter цього року, так що люди, які використовували ключ безпеки, мусили перейти на X.com, замість того щоб залишатися прив’язаними до Twitter.com.

Звіти Google Dark Web

Недавно Google вирішив закрити свій Dark Web Report, який попереджав користувачів Google, якщо будь-яка їхня особиста інформація з’являлася в даркнеті. Цю послугу запустили лише у 2024 році, і вона могла б стати корисним інструментом кібербезпеки.

