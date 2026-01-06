Чи можна встановлювати різні номерні знаки спереду і ззаду авто — пояснення МВС Сьогодні 09:35 — Технології&Авто

Автовласники іноді намагаються поєднувати різні типи номерних знаків на одному транспортному засобі. Найпоширеніший приклад, коли спереду автомобіля встановлений державний номерний знак, а ззаду — індивідуальний. Така практика суперечить чинному законодавству.

Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС.

Відповідно до Наказу МВС № 174, комбіноване використання державних та індивідуальних номерних знаків, закріплених за певним транспортним засобом, забороняється. Це означає, що на одному автомобілі можна закріплювати одночасно тільки один комплект номерних знаків — або звичайний, або лише індивідуальний.

Якщо автовласник використовує номерний знак на транспортному засобі, який не відповідає встановленим зразкам або вимогам, це може призвести до накладення штрафу в розмірі 70 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Зображення: hsc.gov.ua

Що заборонено наносити на індивідуальні номерні знаки

На індивідуальних номерних знаках не дозволяється розміщувати:

написи дискримінаційного характеру за ознаками мови, расової та національної належності, ставлення до релігії, соціального й майнового стану, статі, освіти, роду та характеру занять, місця проживання;

написи ненормативного походження;

символіку, абревіатури або скорочені назви установ, організацій, підприємств без їх письмової згоди (на індивідуальні номерні знаки транспортних засобів, що належать фізичним чи юридичним особам);

знак (торговельну марку) фізичної чи юридичної особи, що належить іншій фізичній або юридичній особі, без їх письмової згоди;

графічний елемент дискримінаційного характеру;

графічний елемент, що схожий за накресленням із літерами чи цифрами.

Також забороняється використовувати чи імітувати зображення Державного Герба України або Державного Прапора України (крім символів державної належності, передбачених чинними державними стандартами України), державних символів інших країн та міжнародних організацій, офіційні назви органів державної влади України або їх скорочені найменування, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

Зображення: hsc.gov.ua

Після отримання індивідуальних номерних знаків, необхідно обов’язково змінити свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу у сервісному центрі МВС. У новому свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу в графі «Особливі відмітки» адміністратор вносить інформацію про індивідуальний номерний знак.

