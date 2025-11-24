Німецька компанія представила гуманоїдного робота зі «спритними руками» Сьогодні 02:04 — Технології&Авто

Компанія Agile Robots із Німеччини презентувала свого першого гуманоїдного робота під назвою Agile ONE.

Він розроблений для ефективної роботи в умовах сучасного виробництва. Завдяки своїм п’яти пальцям він може безпечно взаємодіяти з людьми та іншими автоматизованими системами.

Agile ONE здатен виконувати різноманітні виробничі завдання:

збирання й переміщення матеріалів до точного сортування,

обслуговування обладнання,

роботи з інструментами,

виконання складних маніпуляцій.

«Ми бачимо, як Agile ONE безперебійно працює разом з нашими іншими робототехнічними рішеннями, де кожна частина системи пов’язана та навчається одна в одної. Такий підхід застосування фізичного штучного інтелекту до цілісних виробничих систем може забезпечити нашим клієнтам новий рівень цілісної ефективності та якості», — зазначив засновник і генеральний директор компанії доктор Жаопен Чен.

Робот із «спритними руками»

Цього робота позиціонують як стабільного, гнучкого, тактильного та комунікативного гуманоїда, однією з ключових особливостей якого є «спритні руки». Вони розроблені для досягнення спритності, подібної до людської, завдяки інтеграції датчиків кінчиків пальців та датчиків сили — крутного моменту в кожен суглоб. Завдяки цьому сенсорному зворотному зв’язку вони можуть виконувати як делікатні, так і складні завдання з надзвичайною точністю, стабільністю та адаптивністю.

Розум

Інтелект робота побудований на багаторівневій архітектурі, яка розділяє процеси мислення та управління на окремі шари:

стратегічне планування,

швидке реагування,

точні моторні дії.

Для безпечної взаємодії з людьми робот має дружній інтерфейс: яскраві кольори, виразні очі, датчики наближення та інформаційний дисплей на грудях.

Що відомо про виробництво

Масове виробництво Agile ONE планується розпочати на початку 2026 року на власному підприємстві компанії в Баварії. Agile Robots була заснована лише сім років тому фахівцями з Німецького аерокосмічного центру (DLR) і з того часу демонструє стабільне зростання, щороку подвоюючи прибутки. Новий робот доповнює вже наявну лінійку продуктів компанії, яка включає різноманітні роботизовані системи, керовані штучним інтелектом.

Програмна платформа AgileCore є власною розробкою компанії й об’єднує всі роботизовані рішення, включно з Agile ONE, в єдину систему. До неї вже входять спеціалізовані пристрої, зокрема роботизована рука Agile Hand, чутлива до сили рука FR3, роботизована рука Diana 7, серія Thor, а також автономні мобільні роботи (AMR) і автоматизовані керовані транспортні засоби (AGV).

