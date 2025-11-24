Blue Origin представила модернізовану ракету New Glenn для польотів на Місяць Сьогодні 01:37 — Технології&Авто

Blue Origin представила модернізовану ракету New Glenn для польотів на Місяць

Blue Origin оголосила про масштабне оновлення своєї важкої ракети New Glenn після її нещодавнього успішного запуску. Компанія планує суттєво модернізувати систему двигунів та створити ще потужнішу ракету суперважкого класу, що посилює її суперництво зі SpaceX.

У межах оновлення New Glenn отримає потужніші двигуни на обох ступенях. Тягу першого ступеня підвищать приблизно з 17 219 кН до 19 928 кН, а другого — з 1423 кН до 1779 кН. Ракета також матиме новий багаторазовий обтічник, який захищає корисний вантаж, та оновлену конструкцію баків, що здешевлює виробництво.

За словами Blue Origin, ці покращення зроблять запуски ефективнішими та дадуть змогу виконувати складніші місії — не лише на низьку орбіту, а й до Місяця та навіть далі.

Паралельно компанія працює над новим поколінням ракети — New Glenn 9×4. Вона стане більшою версією нинішньої 7×2 та матиме дев’ять двигунів на першому ступені й чотири на другому. За характеристиками нова ракета зможе виводити понад 70 тонн на низьку орбіту, понад 14 тонн на геостаціонарну орбіту та понад 20 тонн на траєкторію до Місяця. За оприлюдненими зображеннями, New Glenn 9×4 навіть перевищує розміри легендарної Saturn V, яка доставляла астронавтів на Місяць у рамках програми Apollo.

З такими проєктами Blue Origin фактично виходить на один рівень зі SpaceX і її Starship, який також готується до оновлення. Обидві компанії активно борються за контракти NASA. Blue Origin, за повідомленнями, планує здійснити посадку свого безпілотного місячного модуля у 2026 році, що підкреслює її наміри закріпитися в місячній програмі.

