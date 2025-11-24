0 800 307 555
Porsche змінила свої плани щодо електромобілів — деталі

Компанія Porsche змінила свої плани щодо електромобілів: ринок виявився менш перспективним, ніж компанія очікувала.
Раніше Porsche планувала, що електромобілі складатимуть 80% продажів, тепер компанія зосереджується на задоволенні різних потреб клієнтів — як тих, хто обирає електрику, так і прихильників традиційних двигунів.
Компанія розробляє новий кросовер на бензиновому двигуні, який замінить Macan, а моделі Cayenne і Panamera з двигунами V8 залишаться до 2030-х. Наступне покоління Boxster 718 і Cayman переважно стане електричним, але для високопродуктивних версій залишиться бензиновий мотор.
Для прихильників електрифікації Porsche пропонує Macan EV, Taycan та нову електричну версію Cayenne. У майбутньому з’явиться великий трирядний кросовер K1 з бензиновими та електричними версіями.
Водночас у продуктовому портфелі з’являється прогалина: оригінальний Macan знімають у 2026 році, а його заміна вийде тільки у 2028-му. Попри це, Porsche впевнена у підтримці Volkswagen Group і готова адаптуватися до ринку, хоча ЄС забороняє продаж нових авто з ДВС з 2035 року, що стимулює розвиток електромобілів.
За матеріалами:
uamotors
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
