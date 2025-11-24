0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Google представила нову модель ШІ для генерації зображень

Технології&Авто
748
Google представила нову модель ШІ для генерації зображень
Google представила нову модель ШІ для генерації зображень
Google представила оновлену модель для генерації та редагування зображень — Nano Banana Pro.
Про це повідомили у компанії.

Можливості нової моделі

Nano Banana Pro працює на основі Gemini 3 Pro. Вона стала наступником моделі Nano Banana, яку Google презентуала кілька місяців тому.
Nano Banana Pro може створювати точніші та контекстніші зображення завдяки вдосконаленому міркуванню і знанням Gemini.
Нова модель може створювати інфографіки, діаграми, візуалізації рецептів, а також показувати інформацію в реальному часі — наприклад, погоду чи спортивні результати.
Оновлена Nano Banana Pro краще відтворює текст прямо на зображеннях. Модель підтримує різні шрифти, стилі та мови, а також може локалізувати створений текст. Як короткі слогани, так і довші текстові блоки.
Серед інших можливостей — створення складних композицій з кількох зображень із збереженням єдиного стилю, а також студійний рівень творчого контролю.
Користувач може змінювати ракурс камери, фокус, освітлення сцени й застосовувати корекцію кольору. Модель підтримує створення матеріалів у високій роздільній здатності, включно з 2K і 4K.

Інструменти для перевірки зображень

Окремо Google представила SynthID, яка перевіряє зображення на ШІ.
Компанія також використовує видимі водяні знаки, щоб позначати зображення, які згенерував штучний інтелект.
За матеріалами:
ain
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems