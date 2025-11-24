Google представила нову модель ШІ для генерації зображень
Google представила оновлену модель для генерації та редагування зображень — Nano Banana Pro.
Про це повідомили у компанії.
Можливості нової моделі
Nano Banana Pro працює на основі Gemini 3 Pro. Вона стала наступником моделі Nano Banana, яку Google презентуала кілька місяців тому.
Nano Banana Pro може створювати точніші та контекстніші зображення завдяки вдосконаленому міркуванню і знанням Gemini.
Нова модель може створювати інфографіки, діаграми, візуалізації рецептів, а також показувати інформацію в реальному часі — наприклад, погоду чи спортивні результати.
Оновлена Nano Banana Pro краще відтворює текст прямо на зображеннях. Модель підтримує різні шрифти, стилі та мови, а також може локалізувати створений текст. Як короткі слогани, так і довші текстові блоки.
Серед інших можливостей — створення складних композицій з кількох зображень із збереженням єдиного стилю, а також студійний рівень творчого контролю.
Користувач може змінювати ракурс камери, фокус, освітлення сцени й застосовувати корекцію кольору. Модель підтримує створення матеріалів у високій роздільній здатності, включно з 2K і 4K.
Інструменти для перевірки зображень
Окремо Google представила SynthID, яка перевіряє зображення на ШІ.
Компанія також використовує видимі водяні знаки, щоб позначати зображення, які згенерував штучний інтелект.
Поділитися новиною
Також за темою
Податок на 200 млн гривень від власників «елітних» авто: де отримали найбільше
RAV4 на мінімалках: Toyota показала новий доступний кросовер (фото)
Google представила нову модель ШІ для генерації зображень
Porsche змінила свої плани щодо електромобілів — деталі
ТОП-4 звички водіїв, які суттєво збільшують витрату палива
Німецька компанія представила гуманоїдного робота зі «спритними руками»