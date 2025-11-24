Google представила нову модель ШІ для генерації зображень Сьогодні 05:17 — Технології&Авто

Google представила оновлену модель для генерації та редагування зображень — Nano Banana Pro.

Про це повідомили у компанії.

Можливості нової моделі

Nano Banana Pro працює на основі Gemini 3 Pro. Вона стала наступником моделі Nano Banana, яку Google презентуала кілька місяців тому.

Nano Banana Pro може створювати точніші та контекстніші зображення завдяки вдосконаленому міркуванню і знанням Gemini.

Нова модель може створювати інфографіки, діаграми, візуалізації рецептів, а також показувати інформацію в реальному часі — наприклад, погоду чи спортивні результати.

Оновлена Nano Banana Pro краще відтворює текст прямо на зображеннях. Модель підтримує різні шрифти, стилі та мови, а також може локалізувати створений текст. Як короткі слогани, так і довші текстові блоки.

Серед інших можливостей — створення складних композицій з кількох зображень із збереженням єдиного стилю, а також студійний рівень творчого контролю.

Користувач може змінювати ракурс камери, фокус, освітлення сцени й застосовувати корекцію кольору. Модель підтримує створення матеріалів у високій роздільній здатності, включно з 2K і 4K.

Інструменти для перевірки зображень

Окремо Google представила SynthID, яка перевіряє зображення на ШІ.

Компанія також використовує видимі водяні знаки, щоб позначати зображення, які згенерував штучний інтелект.

