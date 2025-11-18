В роботів Optimus можна буде завантажити свою свідомість — Маск Сьогодні 04:22 — Технології&Авто

Ілон Маск заявив, що упродовж наступних 20 років люди зможуть завантажувати свою свідомість у робота Optimus.

Про це пише Yahoo Tech.

Що сталося

На зустрічі акціонерів Tesla Ілон Маск заявив, що протягом наступних 20 років люди зможуть завантажувати свій розум у людиноподібного робота Optimus від Tesla. На його думку, створення цифрової копії свідомості — включно зі спогадами та рисами особистості — стане можливим завдяки поєднанню роботів Optimus та інтерфейсу мозок-комп'ютер Neuralink. А саме «копію розуму» можна буде перенести у роботизоване тіло.

Нагадуємо, мозкові імпланти Neuralink вже використовують 12 людей. Загальний час їхньої роботи перевищив 2000 днів (понад 5,5 років) та 15 000 годин.

Чому це цікаво

Optimus — людиноподібний робот Tesla висотою близько 170 см і вагою 56 кг, який може ходити, підіймати предмети та виконувати базові побутові або виробничі завдання. Він працює на тих самих нейронних мережах, які керують автопілотом Tesla.

За словами Ілона Маска, Optimus може суттєво вплинути на економіку, зокрема допомогти подолати бідність.

Ідея полягає в тому, що роботи зможуть виконувати більшість фізичної або монотонної роботи, а люди — зосередитися на творчих і висококваліфікованих завданнях. Tesla планує зробити Optimus достатньо доступним, щоб його могла придбати кожна сім’я.

