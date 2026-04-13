ФОП і безготівкові розрахунки: що можуть запропонувати банки навесні 2026 року

ФОП і безготівкові розрахунки

Для кожного ФОП, який працює у сфері торгівлі чи надання послуг, постає питання: як організувати оплату від клієнтів, бажано без залучення до процесу оплати працівників фірми. В залежності від того, наскільки швидко і своєчасно надходить оплата за товари чи послуги, залежить діяльність, успішне функціонування ФОП.

Існують різноманітні способи для ФОП отримати оплату за товар чи послугу:

банківський переказ за реквізитами (IBAN);

P2P-перекази з картки на картку;

оплата за QR-кодом;

оплата за посиланням у месенджері;

оплата карткою через класичний POS-термінал;

оплата карткою через «термінал у смартфоні» Tap to Phone;

інтернет-еквайринг (оплата карткою на сайті);- Apple Pay/ Google Pay під час оплати на сайті продавця.

Найпопулярнішим варіантом серед усіх ФОП різноманітних напрямів діяльності є отримання платежів за реквізитами на розрахунковий рахунок-ФОП. Наприклад, в àбанк комісія за приймання подібних платежів відсутня.

Безготівкові розрахунки для ФОП від àбанк

ФОП, що активно ведуть бізнес та мають різні ринки продажу — стаціонарні магазини чи онлайн, рідко обмежуються лише одним способом приймання оплат.

Зазвичай ФОП поєднують:

банківський переказ за реквізитами (IBAN);

оплата карткою через POS-термінал чи термінал у смартфоні (Tap to Phone);

інтернет-еквайринг або оплату через QR-код (онлайн-оплата карткою).

Використання різноманітних способів приймання оплати дозволяє суттєво збільшити клієнтську базу.

Якщо у ФОП є магазин (незалежно від його розміру), для нього на перше місце виходить торговий еквайринг.

Торговий еквайринг — це послуга, яка дозволяє приймати до оплати усі типи карток платіжних систем Visa, MasterCard, «Простір», зокрема з використанням Apple Pay та Google Pay. В наш час розрахунки карткою стали дуже поширеним способом оплати для багатьох покупців, тому без еквайрингу будь-яка торгова точка або інтернет-магазин просто втрачає клієнтів.

Найпоширенішим варіантом для приймання оплати в торгових точках є використання POS-терміналу.

Класичний POS-термінал — це окремий фізичний платіжний пристрій з вбудованим принтером для чеків, який встановлюється в торговій точці, може інтегруватися з касовою/комп'ютерною технікою та підтримує приймання карток усіма способами — чип, магнітна смуга чи NFC, тобто безконтактна оплата.

Зараз банки пропонують клієнтам сучасні POS-термінали відомих світових виробників, що працюють під операційною системою Android.

Класичний POS-термінал зазвичай використовується у стаціонарних точках продажу, де наявний значний потік операцій. Це найпоширеніший вид термінала. Наприклад, у àбанк 88,5% клієнтів використовують саме звичайний POS-термінал.

POS-термінал часто використовується спільно з касовим інтегратором, який об’єднує облікову систему з програмним реєстратором розрахункових операцій (пРРО). Банки пропонують клієнтам інтеграцію з різними програмними комплексами:

PayKit;

Cashalot;

CheckBox;

SM-POS;

СмартКаса;

ВчасноКаса та інші.

Вартість використання у роботі POS-термінала для клієнта-ФОП залежить від кожного конкретного банку.

Наприклад, у ПриватБанк вартість торгового еквайрингу складає 1,3% відсотка від суми операції плюс 400 гривень щомісячної плати за обслуговування. У àбанк вартість торгового еквайрингу — 1,7% відсотка від суми операції плюс 500 гривень щомісячної плати за обслуговування. Проте за наявності стабільного обсягу операцій від 100 тис. гривень на місяць àбанк може індивідуально підійти до визначення тарифу у разі звернення клієнта.

Ощадбанк клієнтам пропонують кілька різних тарифних планів. Разом із цим щомісячна плата за обслуговування може становити (залежно від обраного тарифного плану) від 400 до 1400 гривень на місяць. За перевищення базового обсягу розрахунків за операціями банк бере додатково 1,3% від суми операцій.

Якщо кількість клієнтів-покупців у ФОП невелика, іноді можна замість класичного POS-термінала використати так званий «термінал у смартфоні» (Tap to Phone). Це програмне рішення встановлюється на власному смартфоні ФОП з модулем NFC, яке дозволяє приймати безконтактні платежі без використання окремого обладнання та без можливості друку фізичного чека.

Термінал у смартфоні орієнтований на мобільний і переважно малий бізнес. У випадку використання власного пристрою (смартфону) тариф на послугу зазвичай не містить щомісячної абонплати (300−500 грн як у терміналах, що надаються банками), тому з погляду витрат, «термінал в смартфоні» є більш економним.

Грає роль також розмір комісії банку за використання у роботі термінала у смартфоні. У ПриватБанк та monobank це коштуватиме 1,3% від суми операцій. У àбанк — 1,2% від суми операцій для карток українських банків. Це найнижчий тариф на банківському ринку для цієї послуги. Приблизно 10,5% клієнтів àбанк-ФОП користуються послугою «термінал у смартфоні».

Ще одним зручним способом розрахунків для ФОП є так званий QR-еквайринг, який дозволяє приймати оплату скануванням QR-коду або дистанційно через посилання (без NFC) з карток будь-яких банків платіжних систем Visa, MasterCard, «Простір», а також Apple Pay та Google Pay. Впровадження QR-коду як способу оплати дозволяє ФОП значно спростити процес приймання платежів від населення та підвищити зручність для клієнтів.

Для користування QR-еквайрингом потрібен лише смартфон з встановленим програмним забезпеченням. Разом із цим зарахування коштів на рахунок ФОП відбувається вже на ранок наступного дня.

Переваги використання QR-коду для оплати:

Простота та швидкість оплати. Клієнту достатньо засканувати QR-код — усі реквізити підтягуються автоматично, що зменшує ризик помилок; Збільшення кількості оплат. Зручний спосіб оплати стимулює клієнтів частіше здійснювати платежі; Мінімізація помилок у реквізитах. Виключається ручне введення даних, що знижує кількість некоректних платежів; Прискорення обслуговування. Скорочується час проведення операції як для клієнта, так і для співробітника; Доступність 24/7. Клієнти можуть здійснювати оплату в будь-який час через мобільний застосунок.

Комісія за приймання таких платежів у monobank складає 1,3% від суми з усіх карток українських банків та 2% з карток іноземних банків.

У àбанк плата за послугу QR-еквайринга складає 1,2% від успішної операції з українських карток та 2% з карток іноземних банків. Також береться фіксована щомісячна абонентська плата з кожного термінала: 100 грн у разі обсягу операцій до 10 тис. гривень/місяць і лише 1 грн, якщо обсяг операцій перевищує 10 тис. гривень/місяць.

Нарешті, для збільшення обсягів продажу багато компаній переносять свій бізнес до інтернету. Інтернет-еквайринг набуває все більшої популярності не лише серед великих підприємств, але й серед ФОП. Детально про це можна прочитати у статті « Онлайн-еквайринг для ФОП: як банки допомагають продавати в інтернеті без маркетплейсів

Тож для ФОП залишається лише зробити правильний вибір, у якому банку відкрити розрахунковий рахунок. Про все інше подбають спеціалісти банку.

