День фінансів: 1,4 млрд євро від ЄС, нова пенсійна система, рейтинг країн світу за доходами Сьогодні 17:45

Середа, 5 серпня. Мінсоцполітики готує нову пенсійну систему, працівникам прифронтових територій готують нові соціальні гарантії, а НБУ розробляє нові правила для безготівкових розрахунків та депозитів.

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1,4 млрд євро від ЄС

Євросоюз спрямує Україні 1,4 млрд євро за рахунок доходів від заморожених російських активів. Кошти будуть використані на посилення оборони та зміцнення стійкості нашої держави.

Ринок нерухомості в Києві

Посилення російських атак на Київ починає впливати на настрої покупців житла. Вже восени ціни можуть знизитися на 20%. Зокрема, у столиці вже є мікрорайони, які не становлять інтересу для потенційних покупців, розповів експрезидент Асоціації фахівців з нерухомості України Юрій Піта.

🏠 Відмітимо, що попри війну, девелопери в Україні активно будуються та продають об’єкти. У новому огляді Finance.ua розповідає про Stolitsa Group (Столиця груп, SG). Це українсько-литовська девелоперська компанія, яка працює на ринку нерухомості Києва. Спеціалізується на будівництві житлової і комерційної нерухомості. На ринку України працює вже 23 роки:

Нова пенсійна система

Міністерство соціальної політики планує вже у вересні подати до Верховної Ради законопроєкт про нову пенсійну реформу. Вона передбачає перехід до трирівневої пенсійної системи, добровільну накопичувальну модель замість обов’язкової, а також зміну принципів нарахування спеціальних пенсій для окремих категорій працівників.

До речі, Пенсійний фонд нагадав , що окремим громадянам можуть виплачувати додаткові суми до пенсії.

Ринок капіталу

Український ринок капіталу продовжує наближатися до європейських стандартів. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку затвердила два нові положення, які змінюють правила роботи для компаній, банків та інвестиційних аналітиків. Очікується, що нововведення зроблять ринок більш прозорим, а інвесторів — краще захищеними від маніпуляцій.

Нові правила для безготівкових розрахунків та депозитів

Національний банк пропонує внести зміни до низки нормативно-правових актів, що регулюють безготівкові розрахунки користувачів у національній валюті та залучення банками коштів на вкладні (депозитні) рахунки. Регулятор планує:

поширити на банки фінансової інклюзії вимоги нормативно-правового акта щодо здійснення вкладних (депозитних) операцій;

уточнити норми, пов’язані з поверненням банками коштів, розміщених на вкладному (депозитному) рахунку за договором банківського строкового вкладу та арештованих.

Підтримка бізнесу після атак рф

Після серії ударів рф по логістичній інфраструктурі уряд готує рішення для підтримки бізнесу. Прем’єр-міністр Сергій Корецький заявив , що уряд терміново організує зустрічі з представниками бізнесу та опрацює необхідні рішення для забезпечення безперервної роботи логістичних компаній і торгових підприємств у відповідь на російський ракетний терор.

Соціальні гарантії працівникам прифронтових територій

Голова Асоціації прифронтових міст та громад, Харківський міський голова Ігор Терехов пропонує запровадити для працівників прифронтових територій особливий порядок обчислення страхового стажу. На його думку, один рік роботи на прифронтових територіях має зараховуватися як два роки страхового стажу. Які ще гарантії для працівників він пропонує — читайте тут

Рейтинг країн світу за доходами

Світовий банк опублікував щорічне оновлення свого рейтингу країн за рівнем національного доходу. Економіки 218 держав та територій поділили на чотири ліги — від найбідніших до найбагатших.

Цього року шість країн святкують економічне підвищення. Йорданія, Мікронезія, Філіппіни, Шрі-Ланка та В’єтнам перейшли з групи «нижче середнього» до групи «вище середнього» Україна за класифікацією Світового банку належить до групи країн із доходом вище середнього (Upper-Middle Income). У цій же категорії знаходяться такі держави, як Бразилія, Китай, Південна Африка та Алжир.

За даними Euronews, попри поступове зростання зарплат у низці європейських країн, Україна залишається країною з найнижчою мінімальною зарплатою серед держав, які увійшли до нового рейтингу. Водночас реальна купівельна спроможність мінімальної зарплати в різних країнах суттєво відрізняється, тому великі суми не завжди означають вищий рівень життя.

Обов’язкове декларування IMEI

Під час імпорту мобільних телефонів в Україну в митних деклараціях обов’язково зазначатимуть унікальний код IMEI кожного пристрою. За оцінкою Бюро економічної безпеки, ця норма може щороку приносити державному бюджету понад 5 млрд грн додаткових надходжень.

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