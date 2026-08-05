Подвійний стаж і надбавки: Терехов пропонує нові соціальні гарантії працівникам прифронтових територій Сьогодні 11:26

Ігор Терехов провів онлайн-нараду за участі представників уряду та Ради

Один рік роботи на прифронтових територіях має зараховуватися як два роки страхового стажу. Це стане справедливим визнанням особливих умов праці людей, які роками працюють під постійною загрозою життю та несуть значно більше фізичне та психологічне навантаження, ніж у звичайних умовах.

Таку пропозицію озвучив голова Асоціації прифронтових міст та громад, Харківський міський голова Ігор Терехов.

«Пропоную запровадити для працівників прифронтових територій особливий порядок обчислення страхового стажу. Я розумію, що Мінсоцполітики разом із Пенсійним фондом потрібно це відпрацювати, але хочу сказати, що, на наш погляд, це необхідно», — заявив Терехов.

Водночас Терехов підтримав законодавчу ініціативу щодо запровадження спеціального статусу працівника прифронтової території та наголосив, що документ має закріпити не декларативний статус, а реальні державні гарантії.

Які гарантії пропонують для працівників

«Перш за все, необхідно, щоб у законі було відображено державне страхування життя і здоров’я людей і право на допомогу в разі поранення, інвалідності або, якщо, не дай Боже, людина загинула. І потрібно, щоб це було гарантовано», — заявив Терехов.

Він зазначив, що люди на прифронтових територіях працюють у принципово інших умовах, тому мають отримати додаткові стимули.

«Наші люди працюють зовсім в інших умовах сьогодні, і нам потрібні стимули для того, щоб вони працювали, щоб була гарантована надбавка цим людям за роботу в умовах постійного риску», — наголосив міський голова Харкова.

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Серед інших пропозицій:

право на лікування, медичну та психологічну реабілітацію;

оздоровлення за рахунок держави;

додаткові оплачувані відпустки, житлові гарантії та інші механізми соціального захисту.

«Особливу увагу хочу приділити тому, щоб люди мали можливість сьогодні психологічної реабілітації, медичної реабілітації, додатково оплачуваних відпусток і механізму соціального захисту і житлової гарантії», — додав Терехов.

Хто може отримати спеціальний статус

Окремо голова Асоціації прифронтових міст та громад наголосив, що реалізація таких гарантій не може здійснюватися коштом місцевих бюджетів.

«Держава повинна взяти на себе низку затрат», — наголосив він.

На думку Терехова, спеціальний статус мають отримати всі, хто щодня забезпечує життєдіяльність прифронтових громад: медики, енергетики, комунальники, рятувальники, водії громадського транспорту, соціальні працівники, працівники зв’язку, аптек, магазинів, освітяни та інші.

Визначальним критерієм має бути фактичне виконання роботи на територіях можливих або активних бойових дій, де професійні обов’язки пов’язані з постійною загрозою життю.

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За результатами зустрічі учасники домовилися напрацювати пакет законодавчих ініціатив, який визначить державні гарантії для працівників прифронтових територій.

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Також ми писали , що майже 55% опитуваних українців зазначили, що не готові купити житло у прифронтових регіонах. Водночас 20% готові розглянути купівлю нерухомості для проживання. Також близько 55% респондентів вважають нерухомість у прифронтових регіонах потенційно вигідною інвестицією на перспективу п’яти-десяти років після завершення війни.

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