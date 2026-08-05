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Україна отримає від ЄС 1,4 млрд євро з доходів від заморожених російських активів: куди підуть кошти

Казна та Політика
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Україна отримає від ЄС 1,4 млрд євро з доходів від заморожених російських активів: куди підуть кошти
Україна отримає від ЄС 1,4 млрд євро з доходів від заморожених російських активів: куди підуть кошти
Євросоюз спрямує Україні 1,4 млрд євро за рахунок доходів від заморожених російських активів.
Про це у Телеграмі повідомив Прем’єр-міністр Сергій Корецький.

Куди підуть кошти

Кошти будуть використані на посилення оборони та зміцнення стійкості нашої держави.
«Відповіддю на російський терор має бути посилення України. За кожен новий злочин Росія має платити», — зазначив Корецький.
Він подякував європейським партнерам за принципову позицію.
Як повідомлялося, Європейська комісія виділила Україні 3,47 мільярда євро в межах оборонного блоку кредиту на підтримку України у розмірі 90 мільярдів євро.
За матеріалами:
Finance.ua
ЄС
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