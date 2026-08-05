В Україні запроваджується обов’язкове декларування IMEI мобільних телефонів під час імпорту Сьогодні 09:15 — Казна та Політика

IMEI — унікальний номер мобільного пристрою

Під час імпорту мобільних телефонів в Україну в митних деклараціях обов’язково зазначатимуть унікальний код IMEI кожного пристрою. За оцінкою Бюро економічної безпеки, ця норма може щороку приносити державному бюджету понад 5 млрд грн додаткових надходжень.

Про це повідомив директор БЕБ Олександр Цивінський.

Відповідна норма є ініціативою БЕБ і має посилити контроль за ввезенням електроніки та протидію «сірому» імпорту.

Відповідний наказ Міністерства фінансів України вже підписано, а Міністерство юстиції України провело його державну реєстрацію.

«Це не новий податок. Це створення прозорого обліку для ринку, де кожен пристрій матиме свій ідентифікатор ще на етапі ввезення в Україну», — зазначив Цивінський.

Як зміниться контроль за імпортом телефонів

IMEI — унікальний номер мобільного пристрою. Раніше під час митного оформлення цей показник не зазначався, що створювало можливості для ввезення техніки без належного контролю та використання схем так званого «сірого» імпорту.

Нова норма дасть змогу відстежувати походження мобільних телефонів уже на етапі перетину кордону та зробити ринок електроніки прозорішим. Це має ускладнити діяльність тих, хто використовує незаконні схеми ввезення техніки та ухиляється від сплати податків.

IMEI можуть зазначати у фіскальних чеках

Наступним кроком може стати зазначення IMEI у фіскальних чеках.

«БЕБ спільно з Міністерством фінансів України та Державною податковою службою України напрацьовує відповідний алгоритм реалізації цього механізму», — підкреслив директор БЕБ.

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