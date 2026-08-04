Україна накопичила «боргів» перед ЄС за реформи на €7,35 млрд Сьогодні 10:00 — Казна та Політика

Досі не виконано вісім зобов'язань за 2025 рік загальною «вартістю» 1,93 млрд євро

Кількість невиконаних вчасно індикаторів Плану України, до яких прив’язана фінансова підтримка Європейського Союзу за програмами Ukraine Facility та частково Ukraine Support Loan, продовжує збільшуватися. Їхня сумарна «вартість» досягла 7,35 млрд євро.

Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на Моніторинг виконання програми МВФ та допомоги ЄС від консорціуму аналітичних центрів RRR4U.

«Борги з виконання індикаторів — це певна болюча тема: вони дедалі більше накопичуються, і станом на зараз це може коштувати нам близько 7,4 млрд євро», — сказала під час презентації Моніторингу експертка проєктів DiXi Group Альона Корогод.

Які індикатори Україна не виконала за 2025 рік

Згідно з презентацією, досі не виконано вісім зобов’язань за 2025 рік загальною «вартістю» 1,93 млрд євро. Серед них:

зміни до законодавства щодо державної служби (законопроєкт № 13478−1);

проведення наступної Національної оцінки ризиків, оцінка та, за потреби, внесення змін для розмежування PSO та не-PSO в державних компаніях (№ 13620);

скасування призупинення дії закону про державну допомогу (№ 14345);

вдосконалення дозвільних процедур для інвестицій у відновлювану енергетику (№ 14271);

призначення номінованого оператора ринку електроенергії та визначення спеціального статусу НКРЕКП.

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Окремо Корогод зупинилася на індикаторі 4.3 щодо збільшення кадрового складу ВАКС. Термін його виконання прострочено вже більш ніж на рік, що створює ризик безповоротної втрати фінансування у розмірі 280 млн євро.

Водночас ексвіцепрем’єр з європейської інтеграції Тарас Качка запевнив, що ці кошти будуть отримані, оскільки зобов’язання вже перебуває на стадії виконання. За його словами, затримка мала об’єктивні причини, зокрема через завищені вимоги до відбору, які були узгоджені донорами.

Які індикатори не виконані у 2026 році

За словами експертки DiXi Group, у першому кварталі 2026 року не було виконано чотири індикатори сумарною «вартістю» 2,3 млрд євро. Йдеться про:

запуск та використання інформаційної системи управління людськими ресурсами;

законодавство щодо спрощених процедур неплатоспроможності для ММСП (№ 15024);

запровадження прозорого відбору прокурорів на керівні посади (№ 15343), а також Стратегію впровадження принципів циркулярної економіки та план заходів щодо її реалізації.

Корогод уточнила, що інформаційна система управління людськими ресурсами вже працює, однак варто пересвідчитися у цілісному виконанні цього індикатора. Законопроєкти підготовлені, але їх ще необхідно ухвалити. Щодо Стратегії впровадження принципів циркулярної економіки та плану заходів щодо її реалізації, то проєкт цього документа вже пройшов публічні консультації, але ще не схвалений.

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Також у першому кварталі 2026 року був індикатор 9.3 щодо розподілу повноважень між рівнями публічного врядування, втім його було перенесено.

«Переходячи ближче до сьогодення. Другий квартал 2026 року теж закінчився, і тут ми маємо щонайменше сім невиконаних індикаторів, які зараз коштують нам 3,12 млрд євро», — продовжила експертка.

Вона зауважила, що додатково до них є ще чотири інвестиційні індикатори:

в освіту — від 300 млн євро;

в охорону здоров’я — від 200 млн євро;

у житло для ветеранів — від 200 млн євро;

5% грантової підтримки на відновлення громад.

Водночас досить довго точаться дискусії щодо того, як правильно рахувати їхнє виконання.

Зміна уряду ускладнила виконання плану

Провідна експертка Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Олександра Бетлій додала, що ситуацію з виконанням індикаторів погіршила також зміна уряду. У результаті всі урядові законопроєкти, які не пройшли перше читання, були відкликані, хоча внесення деяких із них було умовою Плану України.

Бетлій наголосила, що таке накопичення невиконаних індикаторів є небезпечним, оскільки у третьому та четвертому кварталах цього року необхідно виконати ще близько пів сотні індикаторів. Їхня кількість зросла у зв’язку з новим фінансуванням за Ukraine Support Loan у розмірі 8 млрд євро цього року.

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Корогод нагадала, що під час завершеного наприкінці липня перегляду Плану України було додано 27 індикаторів. Десять із них потребуватимуть законодавчих рішень, а загальна кількість індикаторів зросла зі 146 до 173.

«Усі фінальні реформи мають бути завершені до третього кварталу 2027 року, оскільки Україна ще має відзвітувати за виконання реформ останнього кварталу і встигнути отримати фінансування до закінчення 2027 року», — зазначила експертка DiXi Group.

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