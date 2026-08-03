Пенсійний фонд профінансував виплат на 90,2 млрд грн у липні
Пенсійний фонд України у липні спрямував на пенсійні, соціальні виплати, а також субсидії 90,2 млрд грн.
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У липні профінансовано:
- на пенсійні виплати — 74,4 млрд грн;
- на житлові субсидії та пільги — 1,4 млрд грн;
- на страхові виплати — 3,4 млрд грн, в тому числі на оплату лікарняних — 2 млрд грн;
- на соціальні допомоги та інші виплати — 11 млрд грн.
У липні надано 1426,8 тис. послуг особам, які звернулися до органів Пенсійного фонду України.
Фінансування виплат за серпень планується розпочати сьогодні, 3 серпня.
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