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Пенсійний фонд профінансував виплат на 90,2 млрд грн у липні

Казна та Політика
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Пенсійний фонд профінансував виплат на 90,2 млрд грн у липні
Пенсійний фонд профінансував виплат на 90,2 млрд грн у липні
Пенсійний фонд України у липні спрямував на пенсійні, соціальні виплати, а також субсидії 90,2 млрд грн.
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У липні профінансовано:
  • на пенсійні виплати — 74,4 млрд грн;
  • на житлові субсидії та пільги — 1,4 млрд грн;
  • на страхові виплати — 3,4 млрд грн, в тому числі на оплату лікарняних — 2 млрд грн;
  • на соціальні допомоги та інші виплати — 11 млрд грн.
У липні надано 1426,8 тис. послуг особам, які звернулися до органів Пенсійного фонду України.
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Фінансування виплат за серпень планується розпочати сьогодні, 3 серпня.
За матеріалами:
Finance.ua
Пенсійний фонд
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