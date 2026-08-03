Державний борг України перевищив 9,49 трлн грн: що змінилося в червні Сьогодні 09:33 — Казна та Політика

Державний борг України

За підсумками першого півріччя 2026 року державний та гарантований державою борг у доларовому еквіваленті скоротився більш ніж на 1,7 млрд дол. США. Водночас у гривневому та євровому еквівалентах його обсяг зріс через надходження пільгового фінансування від міжнародних партнерів і курсові зміни.

Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

Структура боргового портфеля залишається переважно пільговою: 66,4% становлять кредити на пільгових умовах. Частка гарантованого державою боргу продовжує скорочуватися і станом на 30 червня 2026 року знизилася до 2,76%.

Обсяг державного боргу

Станом на 30 червня 2026 року загальна сума державного боргу та гарантованого державою боргу України становила 9 490,8 млрд грн (185,5 млрд євро або 211,6 млрд дол. США), зокрема:

державний зовнішній борг — 7 249,2 млрд грн (76,38%), або 141,7 млрд євро (161,6 млрд дол. США);

державний внутрішній борг — 1 979,5 млрд грн (20,86%), або 38,7 млрд євро (44,1 млрд дол. США);



гарантований державою борг — 262,1 млрд грн (2,76%), або 5,1 млрд євро.



Порівняно з показниками на кінець травня 2026 року обсяг державного та гарантованого державою боргу зріс на 173,9 млрд грн, на 1,1 млрд дол. США та на 4,4 млрд євро.

Чому борг зріс у червні

Зростання боргу в червні пояснюється передусім надходженням пільгового фінансування від Європейського Союзу: портфель зобов’язань перед ЄС збільшився на 106,1 млрд грн (1,3 млрд дол. США, 2,4 млрд євро), а також надходженням нового фінансування від групи Світового банку за лінією МБРР на суму 69,9 млрд грн (1,3 млрд дол. США, 1,4 млрд євро).

Порівняно з початком року державний та гарантований державою борг у доларовому еквіваленті скоротився на 1,7 млрд дол. США, натомість зріс на 448,1 млрд грн та на 4,1 млрд євро. Ця розбіжність пов’язана з ефектом курсового перерахунку: долар США за півроку зміцнився і до гривні, і до євро, тоді як пільгове фінансування партнерів продовжувало надходити незалежно від валюти обліку.

Частка гарантованого боргу зменшується

Гарантований державою борг продовжує скорочуватися: за перше півріччя 2026 року він зменшився з 276,7 до 262,1 млрд грн (з 5,55 до 5,12 млрд євро), тобто на 14,6 млрд грн, або на 5,3%. Його частка в загальному борзі знизилась з 3,06% до 2,76%.

Хто є основними кредиторами України

У структурі кредиторів державного та гарантованого державою боргу переважають пільгові позики, отримані від міжнародних фінансових організацій та урядів іноземних держав — близько 66,4% портфеля.

Найбільшим кредитором залишається Європейський Союз: з урахуванням кредиту в межах механізму ERA на нього припадає 3 710,3 млрд грн (72,5 млрд євро), або 39,1% загального боргу.

Частка внутрішнього боргу становить близько 21,5%, облігацій зовнішньої державної позики (єврооблігацій) — близько 8,8%, а позики комерційних банків та інших фінансових установ — близько 1,9%.

Решта портфеля (близько 1,4%) припадає на інші зобов’язання.

Найбільшим кредитором залишається Європейський Союз, mof.gov.ua

Валютна структура боргу

Станом на 30 червня 2026 року найбільшу частку у валютній структурі державного та гарантованого державою боргу займав євро — 44,9%.

Далі розподіл виглядає так:

долар США — 23,1%;

гривня — 20,0%;

СПЗ — 8,8%;

англійський фунт стерлінгів, канадський долар і японська єна — сукупно близько 3,1%.

Вартість боргу та строки погашення

Станом на кінець червня 2026 року середньозважена ставка державного боргу знизилась до 4,43% проти 4,51% у січні 2026 року та 4,5% у червні 2025 року.

Водночас середньозважений строк до погашення державного боргу становив 13,15 років проти 13,39 року в січні 2026 року та 12,1 року в червні 2025 року.

Таким чином, у річному вимірі борговий портфель став дешевшим і довшим за строками погашення, що зменшує вартість його обслуговування та знижує ризики рефінансування у середньостроковій перспективі.

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