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Вже восени продукти в магазинах будуть маркувати інакше

Казна та Політика
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Україна повертається до стандартних правил маркування харчових продуктів та кормів з 1 жовтня 2026 року.
Тимчасове послаблення, яке діяло з початку повномасштабного вторгнення, більше не діятиме, повідомляють в Міністерстві економіки.
Тепер маркування товару від виробника або імпортера обов’язково має містити інформацію державною мовою. Вказані на упаковці дані повинні точно відповідати фактичному складу продукції. Це стосується в першу чергу рецептури, харчової цінності та алергенів. Тож купуючи товар в магазині без точної інформації щодо його складу, властивостей та безпечності українською мовою, споживач може додатково наражати себе на небезпеку.
Загалом до виробників та імпортерів знову застосовуватимуться наступні вимоги:
  • забезпечення повної відповідності інформації на етикетці фактичному складу продукції. Зокрема, не допускається невідображення змін у рецептурі, харчовій цінності чи інформації про алергени;
  • не допускається продаж імпортованих харчових продуктів і кормів, маркування яких не відповідає вимогам законодавства, зокрема викладене виключно іноземною мовою;
  • скасування можливості для релокованих підприємств використовувати залишки пакувальних матеріалів інших виробників.
Важливо зазначити, що якщо термін придатності продукції, промаркованої за старими правилами, станом на 1 жовтня ще не вийшов, вона може бути виставлена на продаж. Послаблення навесні 2022 року було зроблене для покращення постачання харчових продуктів і кормів в Україну.
За матеріалами:
УНІАН
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