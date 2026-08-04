Держмитслужба зібрала рекордні 78,3 млрд грн митних платежів у липні Сьогодні 03:07 — Казна та Політика

За результатами роботи у липні 2026 року Державна митна служба перерахувала до державного бюджету майже 78,3 млрд грн митних платежів. Це найвищий місячний показник за весь період дії воєнного стану в Україні.

Про це повідомила пресслужба відомства.

Порівняно з липнем 2025 року надходження зросли більш ніж на 13,1 млрд грн, або на 20,2%.

Загалом від початку року до державного бюджету спрямовано понад 498,4 млрд грн митних платежів.

Що вплинуло на економічну активність

Суттєвий вплив на економічну активність в Україні у липні мало знищення потужностей підприємств-платників податків та імпортованих товарів, а також призупинення морських перевезень через українські порти.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.