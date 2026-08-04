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Держмитслужба зібрала рекордні 78,3 млрд грн митних платежів у липні

Казна та Політика
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За результатами роботи у липні 2026 року Державна митна служба перерахувала до державного бюджету майже 78,3 млрд грн митних платежів. Це найвищий місячний показник за весь період дії воєнного стану в Україні.
Про це повідомила пресслужба відомства.
Порівняно з липнем 2025 року надходження зросли більш ніж на 13,1 млрд грн, або на 20,2%.
Загалом від початку року до державного бюджету спрямовано понад 498,4 млрд грн митних платежів.

Що вплинуло на економічну активність

Суттєвий вплив на економічну активність в Україні у липні мало знищення потужностей підприємств-платників податків та імпортованих товарів, а також призупинення морських перевезень через українські порти.
За матеріалами:
Finance.ua
Мито
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