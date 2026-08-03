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У столиці через спеку ввели обмеження для транспорту

Казна та Політика
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У столиці через спеку ввели обмеження для транспорту
У столиці через спеку ввели обмеження для транспорту
У понеділок, 3 серпня, у Києві запровадили обмеження руху для вантажного транспорту. Заборона діятиме, поки температура повітря перевищує встановлений рівень.
Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.
Як пояснили правоохоронці, обмеження запровадили через спеку для збереження дорожнього покриття.
Рух заборонений для вантажного транспорту фактичною масою понад 24 тонни та навантаженням на вісь понад 7 тонн, якщо температура повітря становить +28°C і більше.
У патрульній поліції зазначили, що водії вантажівок можуть перечекати спекотний період на майданчиках для тимчасової стоянки, розташованих у смугах відведення автомобільних доріг, а також біля об’єктів дорожнього сервісу.
Правоохоронці додали, що про скасування тимчасових обмежень повідомлять окремо у своєму Telegram-каналі.
За матеріалами:
УНІАН
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