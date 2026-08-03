У столиці через спеку ввели обмеження для транспорту

Як пояснили правоохоронці, обмеження запровадили через спеку для збереження дорожнього покриття.
Рух заборонений для вантажного транспорту фактичною масою понад 24 тонни та навантаженням на вісь понад 7 тонн, якщо температура повітря становить +28°C і більше.
У патрульній поліції зазначили, що водії вантажівок можуть перечекати спекотний період на майданчиках для тимчасової стоянки, розташованих у смугах відведення автомобільних доріг, а також біля об’єктів дорожнього сервісу.
Правоохоронці додали, що про скасування тимчасових обмежень повідомлять окремо у своєму Telegram-каналі.