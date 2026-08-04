Експерти пояснили, чому зима буде складною — ЗМІ Сьогодні 21:00 — Казна та Політика

Експерти пояснили, чому зима буде складною — ЗМІ

Україна готується до ще однієї надзвичайно складної зими, яка може стати найсерйознішим випробуванням з початку повномасштабного вторгнення росії, пише CNBC.

Протягом останніх тижнів російські війська збільшили кількість ракетних ударів по українських містах, ймовірно, намагаючись скористатися браком у Києва засобів перехоплення балістичних ракет.

Ірина Терех, генеральний директор компанії Fire Point, заявила, що Києву необхідно реалістично оцінювати загрозу, з якою він зіткнеться в найближчі місяці, з огляду на гостру нестачу систем протиповітряної оборони в країні.

«Зима наближається, і минула зима була дуже важкою для України та для великих міст загалом. Ця буде не легшою — а, ймовірно, навіть важчою», — сказала Терех у коментарі CNBC.

Україна, як і раніше, сильно залежить від американських ракет Patriot PAC-3 для перехоплення російських балістичних ракет, хоча українські компанії й прагнуть розробити власні протиракетні технології.

«Ми намагаємося втиснути програму, на розробку якої зазвичай йде від 20 до 30 років, у кілька років, і це не те, що можна зробити за три місяці до зими», — сказала Терех.

Напередодні наступної зими Україна зміцнює оборону своєї енергетичної інфраструктури та нарощує резерви для забезпечення достатніх поставок тепла й електроенергії. Вона також прагне отримати додаткове фінансування від своїх європейських партнерів і намагається сформувати пакет допомоги на зимовий період.

Крім того, як вважає аналітик Сергій Кузан, деякі кадрові перестановки в уряді пов’язані з необхідністю підготовки до суворої зими.

«По суті, уряд було реформовано та оновлено для перезапуску інституційних процесів і поліпшення координації між різними відомствами. Як стверджував президент Зеленський, головне завдання оновленого кабінету міністрів — забезпечити повну готовність енергетичної та оборонної інфраструктури до холодної погоди», — сказав Кузан CNBC.

Колишній посол США в НАТО Курт Волкер вважає, що путін, безсумнівно, спробує використати зиму, щоб остаточно зламати Україну, позбавивши країну електро- та теплопостачання.

Проте Волкер заявив, що Київ перебуває в кращому становищі для відбиття російських балістичних ракетних ударів, ніж минулої зими.

«путін рухається довгостроковим шляхом до поразки. Він не може впоратися з втратами на полі бою. Україна позбавляє Кремль нафтопереробних та експортних потужностей, що виснажує його бюджет», — заявив Волкер у інтерв’ю CNBC.

Він вважає, що путін боротиметься доти, доки зможе, але його можливості стають обмеженими.

«Я думаю, він продовжить боротьбу взимку — вважаючи, що це може піти на користь Росії, — але до весни, я думаю, путін зіткнеться з жорсткими обмеженнями у своїй агресивній війні, і йому доведеться погодитися на припинення вогню», — додав він.

Аналітики називають нещодавні спроби України завдати удару по ключових логістичних центрах, таких як роздрібний гігант на кшталт Amazon Wildberries, стратегією, спрямованою на підвищення витрат війни для російського бізнесу в надії, що Путін буде змушений сісти за стіл переговорів.

УНІАН За матеріалами:

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