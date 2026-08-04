Мінцифри підтримує перенесення термінів впровадження «еАкцизу»

Таке рішення ухвалено на запит бізнесу, якому потрібен додатковий час для тестування системи та налаштування процесів, зокрема для малого й середнього підприємництва.
«Ми почули запит бізнесу щодо достатнього часу на тестування системи та роботу з економічними операторами, зокрема із середнім та малим бізнесом. Ми підтримуємо цей запит і будемо пропонувати Кабінету міністрів перенести обов’язковий запуск системи на 1 липня 2027 року. Водночас важливо, щоб підготовка ринку продовжувалася вже зараз. Тому разом з бізнесом готуємо покроковий план упровадження еАкцизу — від реєстрації бізнесу в системі, повноцінного тестування до її використання», — йдеться в публікації Мінцифри.
У міністерстві додали, що підготовка ринку триває: з 1 серпня функціонує тестове середовище для інтеграції облікових систем, запущено CRM-систему техпідтримки, проводиться другий етап тестування за участю компаній JTI, DLS та мережі «ЛотОК», а також тестується механізм погашення акцизного податку.
Також Мінцифри закликало долучитися до тестового середовища закликають усіх економічних операторів. Для цього потрібно зареєструватись за посиланням: http://xtrace.gov.ua/.
Як повідомлялося, голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев вважає, що Мінцифри не встигне запустити систему до 1 листопада 2026 року через проблеми з наданням повноцінного програмного забезпечення (ПЗ) для тестування, тому профільний комітет змушений буде підтримати перенесення термінів заради захисту інтересів бізнесу та бюджету.