Мінцифри підтримує перенесення термінів впровадження «еАкцизу» Сьогодні 12:33 — Казна та Політика

Мінцифри підтримує перенесення термінів впровадження «еАкцизу»

Міністерство цифрової трансформації України запропонує Кабінету міністрів ще раз перенести обов’язковий запуск електронної системи «еАкциз» на 1 липня 2027 року.

Таке рішення ухвалено на запит бізнесу, якому потрібен додатковий час для тестування системи та налаштування процесів, зокрема для малого й середнього підприємництва.

«Ми почули запит бізнесу щодо достатнього часу на тестування системи та роботу з економічними операторами, зокрема із середнім та малим бізнесом. Ми підтримуємо цей запит і будемо пропонувати Кабінету міністрів перенести обов’язковий запуск системи на 1 липня 2027 року. Водночас важливо, щоб підготовка ринку продовжувалася вже зараз. Тому разом з бізнесом готуємо покроковий план упровадження еАкцизу — від реєстрації бізнесу в системі, повноцінного тестування до її використання», — йдеться в публікації Мінцифри.

У міністерстві додали, що підготовка ринку триває: з 1 серпня функціонує тестове середовище для інтеграції облікових систем, запущено CRM-систему техпідтримки, проводиться другий етап тестування за участю компаній JTI, DLS та мережі «ЛотОК», а також тестується механізм погашення акцизного податку.

Також Мінцифри закликало долучитися до тестового середовища закликають усіх економічних операторів. Для цього потрібно зареєструватись за посиланням: http://xtrace.gov.ua/.

Як повідомлялося, голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев вважає, що Мінцифри не встигне запустити систему до 1 листопада 2026 року через проблеми з наданням повноцінного програмного забезпечення (ПЗ) для тестування, тому профільний комітет змушений буде підтримати перенесення термінів заради захисту інтересів бізнесу та бюджету.

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