Українці в липні встановили новий рекорд інвестицій в ОВДП Сьогодні 10:34 — Особисті фінанси

Українці в липні встановили новий рекорд інвестицій в ОВДП

Українці у липні оновили рекорд за обсягом інвестицій в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП), куди входять і військові облігації.

Про це повідомили у Міністерстві фінансів.

«У липні 2026 року обсяг інвестицій громадян в ОВДП досяг чергового рекорду. Станом на 3 серпня 2026 року портфель ОВДП у власності фізичних осіб сягнув 159,3 млрд грн — це найвищий показник за всю історію внутрішнього ринку державних облігацій" — зазначили у Мінфіні.

Лише за липень вкладення громадян зросли на понад 9,3 млрд гривень.

Загальний обсяг ОВДП в обігу становив 2 трлн гривень. Найбільшими власниками державних облігацій залишаються банківські установи, портфель яких зріс до 933 млрд гривень. Зростання вкладень також зафіксовано серед юридичних осіб, страхових компаній та нерезидентів.

У липні Мінфін провів 13 аукціонів із розміщення ОВДП, за результатами яких до державного бюджету залучено понад 40,95 млрд грн в еквіваленті.

Середньозважений рівень дохідності розміщених облігацій становив 12,84%.

Крім того, у липні відбувся switch-аукціон ОВДП. Обсяг задоволених заявок становив 15 млрд грн за номінальною вартістю.

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