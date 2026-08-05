Українці в липні встановили новий рекорд інвестицій в ОВДП
Українці у липні оновили рекорд за обсягом інвестицій в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП), куди входять і військові облігації.
Про це повідомили у Міністерстві фінансів.
«У липні 2026 року обсяг інвестицій громадян в ОВДП досяг чергового рекорду. Станом на 3 серпня 2026 року портфель ОВДП у власності фізичних осіб сягнув 159,3 млрд грн — це найвищий показник за всю історію внутрішнього ринку державних облігацій" — зазначили у Мінфіні.
Лише за липень вкладення громадян зросли на понад 9,3 млрд гривень.
Загальний обсяг ОВДП в обігу становив 2 трлн гривень. Найбільшими власниками державних облігацій залишаються банківські установи, портфель яких зріс до 933 млрд гривень. Зростання вкладень також зафіксовано серед юридичних осіб, страхових компаній та нерезидентів.
У липні Мінфін провів 13 аукціонів із розміщення ОВДП, за результатами яких до державного бюджету залучено понад 40,95 млрд грн в еквіваленті.
Середньозважений рівень дохідності розміщених облігацій становив 12,84%.
Крім того, у липні відбувся switch-аукціон ОВДП. Обсяг задоволених заявок становив 15 млрд грн за номінальною вартістю.
Поділитися новиною
Також за темою
Де в Європі найвищі та найнижчі мінімальні зарплати (інфографіка)
ПартнерськаПонад пів мільярда гривень для ФОПів: як UGB (Укргазбанк) нарощує підтримку малого бізнесу
Звільнення за угодою сторін чи за власним бажанням — що краще
Скільки українців у Польщі отримують соціальну допомогу
Яка зарядка швидше: бездротова чи дротова
Експерти пояснили, чому зима буде складною — ЗМІ