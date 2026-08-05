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Після обстрілу Toyota Україна попередила про затримки з постачанням запчастин

Технології&Авто
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Водій за кермом Toyota
Водій за кермом Toyota

Унаслідок російського обстрілу в ніч на 5 серпня компанія «Тойота-Україна» втратила склад запасних частин і супутніх товарів. У компанії попереджають, що постачання окремих товарів може тимчасово затримуватися.

Компанія відновлює логістику

Як повідомили в «Тойота-Україна», внаслідок нічної атаки склад запасних частин і супутньої продукції було повністю знищено.
У компанії зазначили, що вже реалізують комплекс заходів для відновлення логістичних процесів та забезпечення безперебійного постачання продукції до дилерської мережі Toyota в Україні.
Також для мінімізації наслідків інциденту вже запровадили альтернативні логістичні рішення.
Водночас клієнтів попередили про можливі тимчасові затримки з постачанням окремих запасних частин, аксесуарів, мастильних матеріалів та інших товарів.
У компанії подякували працівникам, партнерам і службам, які оперативно відреагували на наслідки обстрілу, та запевнили, що працюють над якнайшвидшим поверненням до звичного режиму роботи.

Toyota залишається одним із лідерів українського авторинку

Попри втрату складу, Toyota залишається одним із найпопулярніших автомобільних брендів в Україні. За даними Укравтопрому, компанія зберігає лідерські позиції як серед приватних покупців, так і в корпоративному сегменті.
Зокрема, у липні 2026 року кросовер Toyota RAV4 із результатом 357 проданих автомобілів став найпопулярнішою моделлю серед нових легкових авто в Україні. Тому будь-які перебої з постачанням запчастин можуть торкнутися значної кількості власників автомобілів цієї марки.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Авто
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