4 автомобілі, які отримають нове покоління 05.08.2026, 01:50 — Технології&Авто

4 автомобілі, які отримають нове покоління

Після зняття з виробництва деякі автомобілі отримують другий шанс. У 2026 році та найближчими роками одразу кілька відомих моделей повертаються на ринок, але вже в новому форматі.

Частина з них стала електромобілями, інші зберегли бензинові або гібридні силові установки, адаптувавшись до сучасних вимог.

BMW i3 повертається як електричний седан Neue Klasse

Оригінальний BMW i3 дебютував у 2013 році та став одним із перших масових електромобілів бренду. Модель вирізнялася незвичним дизайном і використанням екологічних матеріалів, однак запас ходу залишався одним із її головних недоліків. Після завершення виробництва у 2021 році BMW вирішила повернути назву i3.

Нове покоління стане другим автомобілем сімейства Neue Klasse. Серійне виробництво стартує у серпні 2026 року, а перші поставки очікуються восени. Електромобіль отримає два електромотори сумарною потужністю 469 к.с., запас ходу близько 708 км та підтримку швидкої зарядки, яка дозволяє поповнити запас приблизно на 399 км лише за 10 хвилин. Також передбачена двостороння зарядка Vehicle-to-Home, Vehicle-to-Load і Vehicle-to-Grid.

Honda Prelude знову в строю через 25 років

Honda припинила випуск Prelude у 2001 році після п’яти поколінь моделі. Тепер купе повертається у вигляді сучасного гібрида. Honda Prelude 2026 модельного року оснащується гібридною силовою установкою потужністю 200 к.с. Витрата пального заявлена на рівні 5,1 л/100 км у місті та 5,7 л/100 км на трасі. Купе доступне у двох комплектаціях із переднім приводом, має чотири режими руху, комплекс систем безпеки Honda Sensing.

Chevrolet Bolt знову став найдоступнішим електромобілем

Chevrolet припинила виробництво Bolt у 2023 році, однак модель повернулася як автомобіль 2027 модельного року. Продажі вже стартували, хоча виробництво планують завершити у 2028 році. Новий Bolt коштує від 27 600 доларів на американському ринку, що робить його найдоступнішим електромобілем.

Запас ходу за оцінкою EPA становить 422 км, а зарядка батареї від 10 до 80% займає близько 25 хвилин при використанні швидкісної DC-станції. Базова версія LT отримала електромотор потужністю 210 к.с., мультимедійну систему з 11,3-дюймовим дисплеєм і широкий перелік стандартних систем допомоги водієві.

Cadillac XT6 повернеться після зміни стратегії бренду

Cadillac раніше відмовилася від XT6, роблячи ставку на повністю електричну лінійку моделей. Однак компанія вирішила повернути бензиновий кросовер до своєї гами.

Очікується, що новий Cadillac XT6 дебютує у 2028 році. Детальні характеристики поки не розкриваються. Попередня версія моделі пропонувалася з турбованим чотирициліндровим двигуном або атмосферним V6 об’ємом 3,6 літра, мала три ряди сидінь і повний привід у деяких версіях. За даними джерела, останній XT6 продавався краще за електричний Cadillac Vistiq, який прийшов йому на зміну.

Повернення цих моделей демонструє, що автовиробники дедалі частіше переглядають свої стратегії. Одні використовують добре відомі назви для нових електромобілів, інші відроджують популярні моделі з бензиновими чи гі

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