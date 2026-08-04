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Xiaomi підвищила ціни на смартфони в Китаї

Технології&Авто
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Xiaomi 17 Pro Max
Xiaomi 17 Pro Max
Компанія Xiaomi з 2 серпня підвищила ціни на низку смартфонів у Китаї. Зміни торкнулися як лінійки Redmi, так і серії Xiaomi 17. Причиною стали зростання витрат на компоненти, зокрема на пам’ять.
Про це пише NotebookCheck.

Які смартфони Xiaomi подорожчали

Офіційні ціни на моделі Redmi Turbo 5, Turbo 5 Max, K90, K90 Max, K90 Pro Max та K90 Ultra зросли на 300 юанів (близько $42).
Тепер ціни на смартфони становлять:
  • Redmi Turbo 5 — 2599 юанів замість 2299;
  • Redmi Turbo 5 Max — 2799 юанів замість 2499;
  • Redmi K90 — 3099 юанів замість 2799;
  • Redmi K90 Max — 3499 юанів замість 3199;
  • Redmi K90 Pro Max — 4499 юанів замість 4199;
  • Redmi K90 Ultra — 3299 юанів замість 2999.
Зміни торкнулися й флагманської серії Xiaomi 17. Базова модель подорожчала з 4499 до 4799 юанів, Xiaomi 17 Pro — з 4999 до 5399 юанів, а Xiaomi 17 Pro Max — з 5999 до 6499 юанів.
Найбільше подорожчання зафіксували для Xiaomi 17 Pro Max — на 500 юанів (близько $70).

Чому Xiaomi підвищила ціни

Підвищення цін торкнулося як смартфонів із процесорами Snapdragon, так і моделей на базі MediaTek Dimensity.
Turbo 5, Turbo 5 Max та K90 Max використовують чипи Dimensity, тоді як K90, K90 Ultra та K90 Pro Max — Snapdragon.
Усі шість моделей подорожчали на 300 юанів. Це може свідчити про загальну проблему з постачанням компонентів, а не про окремі труднощі з продукцією Qualcomm.
Це вже друге підвищення цін Xiaomi у 2026 році. У квітні компанія збільшила вартість окремих моделей, пояснивши це різким зростанням цін на пам’ять. Президент Redmi Лу Вейбін тоді заявив, що ціни на пам’ять із однаковими характеристиками зросли майже вчетверо порівняно з минулим роком, що додало близько 1500 юанів до собівартості конфігурації 12/512 ГБ. Він назвав нинішній період найскладнішим для індустрії смартфонів за останнє десятиліття, особливо для бюджетного сегмента.
За матеріалами:
mezha.media
XiaomiСмартфониКитай
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