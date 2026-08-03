У ЄС набули чинності нові правила маркування контенту ШІ Сьогодні 23:09 — Технології&Авто

Вимоги стосуються зображень, аудіо- й відеоматеріалів, що імітують реальних людей, а також обʼєктів, місць, подій і текстів

Із 2 серпня в Європейському Союзі набули чинності нові вимоги Закону про штучний інтелект (AI Act), які зобов’язують позначати контент, створений за допомогою ШІ.

Як повідомила Європейська комісія, нові правила мають допомогти користувачам розуміти, коли вони взаємодіють зі штучним інтелектом або переглядають створений ним контент — відтепер розробники систем ШІ повинні чітко це позначати.

Вимоги стосуються зображень, аудіо- й відеоматеріалів, що імітують реальних людей, а також обʼєктів, місць, подій і текстів. Під дію правил підпадають і системи, які аналізують емоції або використовують біометричні дані людини.

Як маркуватимуть контент ШІ

Контент повинен мати чітке візуальне маркування та машинозчитувані позначки — для цього ЄС розробив спеціальний набір іконок для ідентифікації ШІ-контенту. Окремо користувачів тепер обовʼязково мають попереджати, якщо вони спілкуються не з людиною, а зі штучним інтелектом.

На який контент правила не поширюються

Закон не поширюється на системи, що виконують суто допоміжні функції — наприклад, перевірку орфографії чи базову обробку фотографій. Окремий, гнучкіший порядок діє для матеріалів з очевидно художнім, творчим, сатиричним чи вигаданим характером — у таких випадках допускають інші способи інформування аудиторії, аби вони не заважали сприйняттю самого твору.

Які штрафи передбачені

За недотримання правил компаніям загрожують штрафи до €15 млн або 3% річного глобального обороту залежно від того, яка сума більша. Для установ, органів та агентств ЄС санкція до €750 тисяч. Для малих і середніх підприємств покарання застосовуватимуть з урахуванням пропорційності.

Нагадаємо, AI Act набув чинності ще 1 серпня 2024 року, але його вимоги запроваджують поетапно, нинішні правила маркування контенту стали черговим етапом цього процесу.

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