Apple прогнозує проблеми з постачанням і не відкидає нових підвищень цін 03.08.2026, 01:33 — Технології&Авто

Тім Кук

Apple повідомила про рекордні фінансові результати за квартал, що завершився у червні, однак попередила інвесторів про майбутні труднощі через дефіцит компонентів і стрімке зростання цін на пам’ять.

Про це пише Gizmodo.

Що може вплинути на результати Apple

Генеральний директор Apple Тім Кук заявив, що виручка у кварталі, який завершиться у вересні, ймовірно, зростатиме повільніше, ніж очікують аналітики. Основною причиною стануть обмеження постачань для Mac, iPad та iPhone, насамперед сучасних чипів.

Окремою проблемою компанія назвала різке подорожчання пам’яті. За словами Кука, Apple змушена платити за неї дедалі більше з кожним кварталом. Поки що частково компенсувати зростання витрат вдавалося завдяки запасам компонентів, закуплених раніше, однак після вересня цей ефект практично зникне.

Чому дорожчає пам’ять

Кук зазначив, що компанія очікує подальшого зростання ринкових цін на пам’ять, що посилить тиск на бізнес. Причиною дефіциту став бум штучного інтелекту та масштабне будівництво центрів обробки даних.

Через високий попит виробники мікросхем віддають пріоритет пам’яті для ШІ-прискорювачів, а не компонентам для споживчої електроніки.

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За оцінками Counterpoint Research, через дефіцит пам’яті світові поставки смартфонів минулого кварталу впали до найнижчого рівня з 2013 року.

Apple поки що переважно уникала підвищення цін на iPhone, хоча аналітики очікують, що це може змінитися з виходом iPhone 18. Водночас компанія вже підняла ціни на окремі моделі MacBook та iPad.

Сам Тім Кук назвав подорожчання продукції вимушеним кроком. За його словами, Apple «неохоче підвищила ціни», оскільки ситуація на ринку пам’яті нагадує «столітню повінь» із безпрецедентним зростанням вартості компонентів.

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