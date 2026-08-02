Apple планує представити свої перші смартокуляри на конференції WWDC у червні 2027 року. Головним напрямом у розробці цих окулярів стане захист приватності користувачів. Зазначається, що компанія тестує низку апаратних та програмних рішень конфіденційності, яких немає у нинішніх продуктах Apple.
Про це повідомляє журналіст Bloomberg Марк Гурман.
Хоча конкретні функції поки не розкриваються, очікується, що маркетингова кампанія Apple буде акцентована на можливостях приватності своїх смартокулярів порівняно з конкурентами типу Meta Ray-Ban.
Оскільки сьогодні серед людей існують побоювання, що їх таємно знімають окулярами з камерою, Apple, за словами Гурмана, розглядає варіанти пристрою з камерами, які допомагають у роботі штучного інтелекту, але не мають можливості фото- чи відеозйомки.