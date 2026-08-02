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Apple представить смартокуляри з акцентом на приватність у 2027 році — інсайдер

Технології&Авто
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Apple розробляє смартокуляри з акцентом на приватність
Apple розробляє смартокуляри з акцентом на приватність
Apple планує представити свої перші смартокуляри на конференції WWDC у червні 2027 року. Головним напрямом у розробці цих окулярів стане захист приватності користувачів. Зазначається, що компанія тестує низку апаратних та програмних рішень конфіденційності, яких немає у нинішніх продуктах Apple.
Про це повідомляє журналіст Bloomberg Марк Гурман.
Хоча конкретні функції поки не розкриваються, очікується, що маркетингова кампанія Apple буде акцентована на можливостях приватності своїх смартокулярів порівняно з конкурентами типу Meta Ray-Ban.
Оскільки сьогодні серед людей існують побоювання, що їх таємно знімають окулярами з камерою, Apple, за словами Гурмана, розглядає варіанти пристрою з камерами, які допомагають у роботі штучного інтелекту, але не мають можливості фото- чи відеозйомки.
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Також компанія начебто експериментувала з прототипами без камер взагалі.
Однак, найімовірніший фінальний варіант моделі передбачатиме наявність камер, проте з додатковими механізмами захисту даних, що відповідатиме репутації Apple у сфері безпеки.
Як і окуляри Meta, новинка також матиме мікрофони та динаміки для прослуховування музики, здійснення дзвінків та отримання сповіщень, які озвучуватиме Siri.
За інформацією Марка Гурмана, постачання смартокулярів Apple розпочнеться наприкінці 2027 року.
За матеріалами:
mezha.media
Apple
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