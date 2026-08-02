Apple представить смартокуляри з акцентом на приватність у 2027 році — інсайдер Сьогодні 04:15 — Технології&Авто

Apple розробляє смартокуляри з акцентом на приватність

Apple планує представити свої перші смартокуляри на конференції WWDC у червні 2027 року. Головним напрямом у розробці цих окулярів стане захист приватності користувачів. Зазначається, що компанія тестує низку апаратних та програмних рішень конфіденційності, яких немає у нинішніх продуктах Apple.

Про це повідомляє журналіст Bloomberg Марк Гурман.

Хоча конкретні функції поки не розкриваються, очікується, що маркетингова кампанія Apple буде акцентована на можливостях приватності своїх смартокулярів порівняно з конкурентами типу Meta Ray-Ban.

Оскільки сьогодні серед людей існують побоювання, що їх таємно знімають окулярами з камерою, Apple, за словами Гурмана, розглядає варіанти пристрою з камерами, які допомагають у роботі штучного інтелекту, але не мають можливості фото- чи відеозйомки.

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Також компанія начебто експериментувала з прототипами без камер взагалі.

Однак, найімовірніший фінальний варіант моделі передбачатиме наявність камер, проте з додатковими механізмами захисту даних, що відповідатиме репутації Apple у сфері безпеки.

Як і окуляри Meta, новинка також матиме мікрофони та динаміки для прослуховування музики, здійснення дзвінків та отримання сповіщень, які озвучуватиме Siri.

За інформацією Марка Гурмана, постачання смартокулярів Apple розпочнеться наприкінці 2027 року.

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