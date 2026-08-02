Mitsubishi планує виробляти щомісяця тисячу роботів-гуманоїдів до кінця 2027 року Сьогодні 03:12 — Технології&Авто

Mitsubishi Motors обʼєдналася з Highlanders для виробництва людиноподібних роботів

Японська компанія Mitsubishi Motors Corp. поставила ціль щомісяця виробляти тисячу роботів-гуманоїдів зі штучним інтелектом до кінця наступного року.

Про це повідомляє Kyodo News.

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Mitsubishi Motors об’єдналася з токійським стартапом Highlanders Inc для розробки та масового виробництва людиноподібних роботів, оснащених ШІ.

Корпорація поставила собі за мету виробляти 1000 одиниць на місяць до кінця 2027 року.

Автовиробник планує використати свій передовий виробничий досвід для розробки роботів з Highlanders Inc, оскільки, як вважають у компанії, «такі двоногі роботи все частіше допомагають вирішити проблему нестачі робочої сили».

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Mitsubishi Motors планує впровадити людиноподібних роботів на виробничій лінії двигунів на заводі автовиробника в Кіото, що на заході Японії, й зібрати дані, необхідні для розробки та масового виробництва роботів на базі ШІ, що спеціалізуються на виробництві автомобілів.

Нині Highlanders розробляє роботів загального призначення, деталі яких — місцевого походження.

«У Японії немає жодної компанії, яка могла б конкурувати зі світовими компаніями у сфері фізичного штучного інтелекту», — сказав генеральний директор Highlanders Хіроя Масуока, маючи на увазі інтеграцію робототехніки та технологій штучного інтелекту.

«Ми хочемо зробити крок вперед», — додав він.

Укрінформ За матеріалами:

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