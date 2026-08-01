OpenAI суттєво знизила ціни на моделі Luna і Terra 03.08.2026, 00:09 — Технології&Авто

OpenAI оновила ціни на GPT-5.6

Компанія OpenAI оголосила, що знижує ціни на GPT‑5.6 Luna на 80%, а ціна використання іншої моделі ⁠GPT‑5.6 Terra — знижується на 20%.

Як запевняє компанія, нижчі ціни на Luna та Terra також враховуються в платних підписках під час використання Codex та ChatGPT Work.

Нові тарифи на API

Починаючи з 30 липня, ціна API становить $2 за мільйон вхідних токенів та $12 за мільйон вихідних токенів для Terra, а також $0,2 за мільйон вхідних токенів та $1,20 за мільйон вихідних токенів для Luna. При цьому ціни на модель Sol залишаються незмінними.

«Ціни на підписку ChatGPT та Codex і бюджети квот залишаються незмінними, тоді як використання Terra та Luna тепер споживає менше кредитів», — додали у компанії.

Хто має доступ до моделей

GPT‑5.6 Terra та Luna залишаються доступними в ChatGPT Work, Codex та OpenAI API. У ChatGPT Work та Codex користувачі Free та Go можуть отримати доступ до Terra, тоді як користувачі Plus, Pro, Business та Enterprise можуть вибрати Terra та Luna.

Серед інших новацій OpenAI — запровадження швидкого режиму у API, зокрема для GPT‑5.6 Sol. Швидкий режим готовий забезпечити до 2,5 разів вищу швидкість обробки за вдвічі вищу ціну. Запити з тегом «пріоритет» автоматично використовуватимуть швидкий режим.

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