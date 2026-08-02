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Найпопулярніші нові кросовери в Україні: ТОП-10 моделей

Технології&Авто
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Лідери українського ринку нових кросоверів
Лідери українського ринку нових кросоверів
Протягом шести місяців українці придбали 26,6 тис. нових кросоверів, що на 0,3% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Загалом за перше півріччя кросовери охопили 80% українського ринку нових легковиків.
Про це повідомили в «Укравтопромі».

Найпопулярніші нові кросовери в Україні

Найпоширенішими серед нових кросоверів стали моделі з бензиновими двигунами, на які припало 37,8% продажів.
Окрім бензинових авто, українці активно купували гібридні кросовери, на які припало 32,9% продажів.
Частка дизельних моделей становила 20,4%, електрокросоверів — 8,7%, а автомобілів із ГБО — 0,2%.
Лідерами українського ринку нових кросоверів є Renault Duster і Toyota RAV4, а третю позицію посідає Hyundai Tucson.
ТОП-10 найпопулярніших моделей нових SUV
ТОП-10 найпопулярніших моделей нових SUV, Інфографіка створена за допомогою ШІ
До цього Finance.ua зазначав, що за січень-червень українці імпортували понад 169 тисяч легкових автомобілів загальною вартістю 96,6 млрд грн. Понад 70% усіх ввезених машин становили автомобілі з пробігом. Найбільше транспортних засобів надходило зі США.
За матеріалами:
Finance.ua
АвтоАвторинок УкраїниУкравтопромКросовер
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