Найпопулярніші нові кросовери в Україні: ТОП-10 моделей

Протягом шести місяців українці придбали 26,6 тис. нових кросоверів, що на 0,3% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Загалом за перше півріччя кросовери охопили 80% українського ринку нових легковиків.
Частка дизельних моделей становила 20,4%, електрокросоверів — 8,7%, а автомобілів із ГБО — 0,2%.
Лідерами українського ринку нових кросоверів є Renault Duster і Toyota RAV4, а третю позицію посідає Hyundai Tucson.
До цього Finance.ua зазначав, що за січень-червень українці імпортували понад 169 тисяч легкових автомобілів загальною вартістю 96,6 млрд грн. Понад 70% усіх ввезених машин становили автомобілі з пробігом. Найбільше транспортних засобів надходило зі США.