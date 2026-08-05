Кабмін готує підтримку бізнесу після російських ударів Сьогодні 15:40

Вночі росія завдала чергового масованого удару по Києву та Київській області

Після серії ударів рф по логістичній інфраструктурі уряд готує рішення для підтримки бізнесу.

Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький.

Корецький заявив, що уряд терміново організує зустрічі з представниками бізнесу та опрацює необхідні рішення для забезпечення безперервної роботи логістичних компаній і торгових підприємств у відповідь на російський ракетний терор.

Він додав, що Міністерство економіки отримало відповідні доручення.

Що відомо про атаку росії 5 серпня

Вночі росія завдала чергового масованого удару по Києву та Київській області. Ворог випустив 28 ракет, а також 115 дронів.

Пошкоджено житлові будинки, магазини, складську та іншу цивільну інфраструктуру.

«росія збільшує та поширює свій терор на бізнес, який обслуговує мільйони людей. Під ударом опинилися українські підприємства, виробництва, торговельні та логістичні комплекси», — написав Корецький.

Відмітимо, що 5 серпня співзасновниця Rozetka Ірина Чечоткіна повідомила , що компанія втратила найбільший розподільчий центр у Броварах, який обробляв понад 100 000 замовлень на день і не підлягає відновленню.

Група «Епіцентр» заявила про знищення логістичного центру у Києві, двох складських комплексів у Калинівці та фактичну втрату одного з найбільших в Україні заводів із виробництва керамічної плитки. Компанія вже оголосила про тимчасове перенесення виробництва плитки на свої підприємства за кордоном.

Мережа «Сільпо» також написала про ураження двох розподільчих центрів, загинули шестеро їхніх працівників.

У селі Квітневе ракета влучила поблизу залізничної станції.

Володимир Зеленський повідомив , що внаслідок масованої російської атаки по Києву та Київській області загинули 17 людей, ще 44 особи отримали поранення. «Основна ціль атаки — складські приміщення цивільних підприємств, також були удари по інфраструктурі, залізничній станції. Об’єкти, не дотичні до війни: пивоварна компанія, склади будівельних матеріалів, цивільна логістика», — уточнив президент.

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