Частка непрацюючих кредитів у банківському секторі знизилася до 12,5% - мінімальне значення NPL за 17 років Сьогодні 15:12 — Кредит&Депозит

Частка непрацюючих кредитів у банківському секторі знизилася до 12,5% - мінімальне значення NPL за 17 років

Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі станом на 01 липня 2026 року скоротилася до 12,5%, або на 1,5 в. п. з початку року (на 14,1 в. п. з березня 2022 року).

Це мінімальне значення показника NPL за майже 17 років, з 01 жовтня 2009 року.

Про це свідчать дані НБУ , передають Українські Новини.

Факторами зменшення частки NPL у січні — червні 2026 року стали як збільшення обсягу нових кредитів ліпшої якості, так і врегулювання непрацюючих боргів.

Так, валовий обсяг кредитів у банківській системі за перше півріччя 2026 року зріс на 154,3 млрд грн, або на 11,3%, до 1,514 трлн грн. Водночас обсяг непрацюючих кредитів скоротився на 739 млн грн, або на 0,4%, до 188,6 млрд грн.

Частка NPL фізичних осіб за перше півріччя 2026 року зменшилася на 0,6 в. п. до 10,1%, бізнесу — на 2,0 в. п. до 15,0%.

Скорочення частки NPL зафіксовано в усіх групах банків:

у державних банках — до 18,0%;

у приватних українських банках — до 7,7%;

у банках з іноземним капіталом — до 5,5%.

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