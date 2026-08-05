Скільки заробляють розробники в Україні: дані за липень Сьогодні 16:09 — Особисті фінанси

Зарплати IT-фахівців у липні

За підсумками липня 2026 року заробітна плата розробників рівня Lead/Senior+ із досвідом понад 7 років та розробників з досвідом близько двох років зросла. Водночас у сегменті фахівців із досвідом 5−7 років зафіксовано суттєве падіння.

Про це свідчать дані Djinni.

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Медіанні зарплати залежно від досвіду

Досвід 7+ років. Медіанна зарплата найнятих фахівців зросла з $4000 у липні 2025 року до $4200 у 2026 році. Для порівняння, у 2023 році цей показник становив $5000, а у 2024 році — $4500.

Досвід 5−7 років. Найбільше падіння зафіксовано саме в цій категорії. Зарплатні очікування та фактичні виплати знизилися одразу на $1000 — із $4000 до $3000. У 2023 році медіанна зарплата становила $4500.

Досвід 3−5 років. У липні 2026 року медіанна зарплата становить $2300 проти $2500 у 2024−2025 роках та $3000 у 2023 році.

Досвід 2−3 роки. У цій категорії спостерігається позитивна динаміка — медіанна зарплата зросла з $1200 до $1350−1400. У 2023 році показник становив $1600, а у 2024 році — $1300.

Досвід 1−2 роки. Медіанна зарплата третій рік поспіль залишається на рівні $600. У 2023 році вона становила $800.

До 1 року. Медіанна зарплата зафіксувалася на рівні $500. У 2024 році цей показник знижувався до $400.

Як змінюється структура найму

Найбільшим сегментом розробників як серед шукачів в онлайні, так і серед фактично найнятих кандидатів є фахівці з досвідом понад 7 років. Наразі вони становлять понад 35% усіх наймів, і ця частка продовжує зростати.

Зростання частки досвідчених Senior-фахівців відбувається переважно за рахунок скорочення частки мідлів і розробників із середнім досвідом.

Частка кандидатів із досвідом до одного року серед найнятих становить близько 10%. Ця категорія залишається найбільш стабільною.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що в червні 2026 року медіанна зарплата фахівців у сфері DefTech становила $2500 і не змінилася за останні пів року. Водночас медіанна зарплата розробників зросла на $350 — до $3200.

Також ми писали , що протягом першого півріччя 2026 року медіанні зарплати тестувальників зросли в усіх основних спеціалізаціях. Найвищі доходи отримують фахівці з Automation QA — їхня медіанна зарплата становить $3663.

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