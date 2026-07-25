IT-ринок праці: скільки заробляють українські тестувальники Сьогодні 08:16

Зарплати українських тестувальників зросли, Фото: magnific

Протягом першого півріччя 2026 року медіанні зарплати тестувальників зросли в усіх основних спеціалізаціях. Найвищі доходи отримують фахівці з Automation QA — їхня медіанна зарплата становить $3663.

Про це свідчить дослідження Dou.

Медіанні зарплати

«Медіанні зарплати тестувальників зросли за пів року: у Manual QA — на $200 до $2000, у General QA — на $175 до $2700. Найбільше зростання відбулося серед Automation QA — на $438 до $3663», — йдеться у дослідженні.

Динаміка зарплат тестувальників залежить від спеціалізації і тайтла в її межах:

У Manual QA найбільше зросли зарплати тимлідів — до $3300 (+$300). Зарплати мідлів трохи зросли (+$50) та становлять $1750, тоді як у сеньйорів і джуніорів дещо знизилися — до $2800 та $800 відповідно.

найбільше зросли зарплати тимлідів — до $3300 (+$300). Зарплати мідлів трохи зросли (+$50) та становлять $1750, тоді як у сеньйорів і джуніорів дещо знизилися — до $2800 та $800 відповідно. У General QA зарплати зросли майже на всіх рівнях. Найбільше — у тимлідів (+$200, до $3500), також зарплати сеньйорів та мідлів дещо зросли, тоді як у джуніорів незначно знизилися.

зарплати зросли майже на всіх рівнях. Найбільше — у тимлідів (+$200, до $3500), також зарплати сеньйорів та мідлів дещо зросли, тоді як у джуніорів незначно знизилися. В Automation QA зарплати зросли в усіх тайтлах. Найбільше — у тимлідів (+$300, до $4800), найменше — у мідлів (+$75, до $2375).

Також суттєво зросли компенсації найбільш досвідчених фахівців із 14 і більше роками роботи в ІТ. Зокрема, у спеціалістів Automation QA із 14-річним досвідом медіана зросла на $567, а у фахівців із 15−20 роками досвіду — на $400.

Серед посад найвищі медіанні зарплати мають Head/Manager — $5000, QA Tech Lead — $4575, QA Team Lead — $3500, Senior QA Engineer — $3200, Middle QA Engineer — $1900 і Junior QA Engineer — $890.

Медіанні зарплати тестувальників, Інфографіка: Dou

Зарплати за мовами програмування

Найвищі медіанні зарплати мають QA-фахівці, які використовують C#/.NET, Java та TypeScript.

Медіанна зарплата спеціалістів із C#/.NET становить $3275, із Java — $3200, а з TypeScript — $3050.

Як і раніше, найнижчу медіанну компенсацію мають QA-фахівці, які використовують JavaScript ($2500) або SQL ($2150). Водночас динаміка зарплат у цих групах є позитивною і доволі суттєвою: у фахівців, які працюють із JavaScript, медіана зросла на $400, а в тих, хто послуговується SQL, — на $350.

Зарплати за мовами програмування, Інфографіка: Dou

Серед провідних спеціалістів найвищі зарплати мають ті, хто працює з Python ($4500), Java ($4150) та TypeScript ($4100).

Серед сеньйорів найвищу медіанну зарплату мають фахівці, які працюють із C#/.NET, — $4200. На другому та третьому місцях, як і серед Lead+ фахівців, — Java, TypeScript, а також Python.

Для сеньйорів, які працюють в Automation QA, три мови забезпечують майже однакову медіанну зарплату — близько $4000. Це Java, TypeScript та Python.

Варто зазначити, що за пів року медіанна зарплата лідів і сеньйорів, які працюють із Python, суттєво зросла: +$500 у лідів, +$325 у сеньйорів.

Коли було підвищення зарплати

Кожен третій QA-спеціаліст отримав підвищення зарплати за останні пів року, приблизно кожен другий — за останній рік.

За останній рік підвищення зарплати найчастіше отримували: Head/Manager — 62%; Junior QA — 60%; QA Team Lead — 56%; Middle QA — 55%.

Перегляд зарплат частіше відбувається у QA-фахівців із нижчим рівнем компенсації.

Серед тих, кому її підвищували протягом останніх шести місяців, медіанна зарплата становить $2200, тоді як у групах, де підвищення було один-два роки або понад два роки тому, — близько $2800.

Коли було підвищення зарплати, Інфографіка: Dou

Зарплати за містами

За містами України найвищу медіанну зарплату зафіксували у Житомирі — $2750, хоча вибірка там була невеликою. У Києві та Львові показник становить $2500. У Дніпрі, Тернополі та Полтаві — по $2300.

Порівняно із груднем 2025 року найбільше зростання зарплат відбулося в Рівному (+$760), Черкасах (+$540), Тернополі (+$539) та Житомирі (+$400). За даними DOU, така динаміка може бути пов’язана з новою хвилею внутрішньої міграції ІТ-фахівців.

Серед фахівців, які перебувають за межами України та планують повернутися з-за кордону, медіана зросла з $2700 до $3000.

Зарплати за містами, Інфографіка: Dou

Також дослідження показало, що українські тестувальники, які зараз живуть за кордоном, заробляють більше, ніж їхні колеги в Україні: загальна медіанна зарплата там становить 3 300 доларів проти 2 310 доларів в Україні.

До цього Finance.ua зазначав , що у червні 2026 року медіанна зарплата українських розробниців становила $3500 — стільки ж, як у червні 2024 року, і на $50 більше, ніж у грудні 2025-го.

За останній рік доходи зросли у понад половини розробників. У 31% фахівців зарплата підвищилася за останні пів року.

Найчастіше переглядали оплату працівникам зі стажем від одного року, тоді як близько чверті опитаних взагалі не отримали підвищення.

Dou За матеріалами:

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