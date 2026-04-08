Один ІТ-спеціаліст забезпечує роботу для 2,29 особи в інших галузях

Кожна гривня, створена в ІТ-секторі, додатково генерує 1,09 гривні в інших сферах

Попри складні умови війни, український технологічний сектор залишається фундаментом національної економіки. Загальний обсяг українського ІТ-ринку досяг позначки у 7,85 мільярда доларів. За підсумками 2025 року ІТ-галузь сформувала 3,2% ВВП та сплатила 50,5 мільярда гривень податків.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації з посиланням на дослідження «Код економіки», створене спільно із Асоціацією IT Ukraine.

Технологічний сектор забезпечує майже половину всього експорту послуг країни — 41,6%.

Як один айтівець створює робочі місця для інших

Дослідження доводить, що ІТ має безпрецедентний мультиплікативний ефект для всієї країни:

кожна 1 гривня, створена в ІТ, генерує ще 1,09 гривні в суміжних секторах економіки;

один ІТ-спеціаліст фактично забезпечує 2,29 робочого місця у фінансах, логістиці, освіті чи державному управлінні.

Загалом сьогодні в Україні налічується понад 305 000 ІТ-фахівців та 2 243 активні компанії. Разом із суміжними сферами галузь підтримує понад 800 000 робочих місць по всій країні.

В Україні офіційно працюють понад 305 000 ІТ-спеціалістів

Експансія на глобальні ринки

Цифровізація дає бізнесу реальний імунітет. У той час як менш цифровізовані сфери економіки показали зростання лише на 4,7%, сегмент High-IT зріс на цілих 19,9%.

Близько 80% усіх експортних надходжень ІТ-сектору забезпечують всього 10 держав-партнерів.

Безперечним лідером є США (майже 2,4 млрд доларів), за якими йдуть Мальта, Сполучене Королівство, Кіпр, Ізраїль, Швейцарія, Німеччина, Естонія, Польща та ОАЕ.

Основними споживачами вітчизняних ІТ-послуг є 10 країн-партнерів

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що протягом 2025 року в світовій IT-галузі звільнили 244 851 працівників. Американські технологічні компанії забезпечили переважну частку глобальних скорочень. Компанії зі штаб-квартирами у США відповідали за близько 69,7% усіх звільнень у світі, що становить понад 170 тис. втрачених робочих місць як у самих Сполучених Штатах, так і в закордонних підрозділах.

