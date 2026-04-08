0 800 307 555
укр
Один ІТ-спеціаліст забезпечує роботу для 2,29 особи в інших галузях

Казна та Політика
64
Кожна гривня, створена в ІТ-секторі, додатково генерує 1,09 гривні в інших сферах
Попри складні умови війни, український технологічний сектор залишається фундаментом національної економіки. Загальний обсяг українського ІТ-ринку досяг позначки у 7,85 мільярда доларів. За підсумками 2025 року ІТ-галузь сформувала 3,2% ВВП та сплатила 50,5 мільярда гривень податків.
Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації з посиланням на дослідження «Код економіки», створене спільно із Асоціацією IT Ukraine.
Технологічний сектор забезпечує майже половину всього експорту послуг країни — 41,6%.

Як один айтівець створює робочі місця для інших

Дослідження доводить, що ІТ має безпрецедентний мультиплікативний ефект для всієї країни:
  • кожна 1 гривня, створена в ІТ, генерує ще 1,09 гривні в суміжних секторах економіки;
  • один ІТ-спеціаліст фактично забезпечує 2,29 робочого місця у фінансах, логістиці, освіті чи державному управлінні.
Загалом сьогодні в Україні налічується понад 305 000 ІТ-фахівців та 2 243 активні компанії. Разом із суміжними сферами галузь підтримує понад 800 000 робочих місць по всій країні.
В Україні офіційно працюють понад 305 000 ІТ-спеціалістів
Експансія на глобальні ринки

Цифровізація дає бізнесу реальний імунітет. У той час як менш цифровізовані сфери економіки показали зростання лише на 4,7%, сегмент High-IT зріс на цілих 19,9%.
Близько 80% усіх експортних надходжень ІТ-сектору забезпечують всього 10 держав-партнерів.
Безперечним лідером є США (майже 2,4 млрд доларів), за якими йдуть Мальта, Сполучене Королівство, Кіпр, Ізраїль, Швейцарія, Німеччина, Естонія, Польща та ОАЕ.
Основними споживачами вітчизняних ІТ-послуг є 10 країн-партнерів
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що протягом 2025 року в світовій IT-галузі звільнили 244 851 працівників. Американські технологічні компанії забезпечили переважну частку глобальних скорочень. Компанії зі штаб-квартирами у США відповідали за близько 69,7% усіх звільнень у світі, що становить понад 170 тис. втрачених робочих місць як у самих Сполучених Штатах, так і в закордонних підрозділах.
За матеріалами:
Finance.ua
ITБюджетВВП
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems