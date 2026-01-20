Минулого року у світі скоротили понад 200 тис. IT-працівників — дослідження
Протягом 2025 року в світовій IT-галузі звільнили 244 851 працівників.
Про це свідчать дані фінансової компанії RationalFX.
Ситуація в США
Американські технологічні компанії забезпечили переважну частку глобальних скорочень. Компанії зі штаб-квартирами у США відповідали за близько 69,7% усіх звільнень у світі, що становить понад 170 тис. втрачених робочих місць як у самих Сполучених Штатах, так і в закордонних підрозділах.
Найбільшим джерелом скорочень стала компанія Intel. Наприкінці 2024 року в ній працювало близько 109 тис. осіб. У 2025 році компанія оголосила про намір скоротити чисельність персоналу до приблизно 75 тис. до кінця року. Це означає зменшення штату на близько 34 тис. працівників, або 31% від загальної чисельності, на тлі падіння доходів, зростання збитків і посилення конкуренції.
Серед інших великих американських компаній, які провели масштабні скорочення, — Amazon, Microsoft, Meta, Salesforce, IBM та HP.
Каліфорнія очолила рейтинг штатів США за кількістю звільнень — 73 499 робочих місць, що становить понад 43% усіх скорочень у країні. Далі йдуть штат Вашингтон — 42 221 скорочення, Нью-Йорк — 26 900, Техас — 9 816 та Массачусетс — 3 477.
Ситуація в інших країнах
За межами США друге місце за кількістю звільнень посіла Індія. Найбільша ІТ-компанія країни Tata Consultancy Services (TCS) оголосила про скорочення 12 тис. робочих місць, а загальна кількість звільнень у технологічному секторі Індії перевищила 19 тис.
Японія зафіксувала 11 608 скорочень, переважно через рішення Panasonic зменшити штат приблизно на 4%, що торкнулося близько 10 тис. працівників.
У Європі найбільш постраждалою країною стала Ірландія. Accenture оголосила про скорочення 11 тис. працівників у межах масштабної реструктуризації, пов’язаної зі стратегією розвитку ШІ. Stripe звільнила близько 300 осіб, Flutter Entertainment — близько 200. Загалом в Ірландії зафіксовано приблизно 11,5 тис. скорочень.
Іспанія приєдналася до переліку країн із найбільшими втратами наприкінці року після заяви Telefónica про скорочення 7 тис. робочих місць у європейських підрозділах.
Прибутки компаній і скорочення персоналу
Однією з ключових рис 2025 року стала невідповідність між фінансовими показниками компаній і стабільністю робочої сили.
Microsoft повідомила про дохід у $77,7 млрд за перший квартал 2026 фінансового року та чистий прибуток у $27,7 млрд, однак протягом 2025 року скоротила понад 19 тис. працівників, зокрема управлінський персонал і співробітників підрозділу Xbox.
Meta у третьому кварталі 2025 фінансового року отримала $51,24 млрд доходу та $2,71 млрд чистого прибутку. Водночас із початку року компанія скоротила щонайменше 4 320 працівників.
Роль штучного інтелекту та автоматизації
Штучний інтелект і автоматизація стали одними з найчастіше названих причин звільнень у 2025 році. Найбільше скорочення торкнулися сфер обробки даних, клієнтської підтримки, HR та адміністративних функцій.
Amazon підтвердила скорочення 14 тис. працівників наприкінці жовтня, пов’язавши рішення з переходом до використання ШІ. Загалом компанія скоротила близько 20 тис. робочих місць у 2025 році.
IBM провела близько 9 тис. звільнень, зосередившись на оптимізації операцій та розвитку напрямів штучного інтелекту і квантових обчислень. Accenture реалізує реструктуризацію із скороченням 11 тис. співробітників та інвестиціями в AI-напрям на суму $865 млн.
HP оголосила про скорочення 6 тис. працівників, або близько 10% глобального штату. Salesforce зменшила чисельність служби підтримки клієнтів майже вдвічі завдяки впровадженню AI-агентів.
