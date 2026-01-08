Скорочення в ІТ: чи можуть звільнити «одним днем» та як діяти в разі раптового розірвання контракту Сьогодні 11:04 — Особисті фінанси

Скорочення в ІТ: чи можуть звільнити «одним днем» та як діяти в разі раптового розірвання контракту

За даними сервісу Layoffs. fyi, який відстежує звільнення у світі, у 2025 році понад 122 тис. ІТ-працівників втратили роботу у 257 компаніях.

Відповідно до опитування DOU, за перше півріччя 2025 року 19% айтівців звільнили з роботи за останній рік. Редакція DOU звернулася до юристів та Міністерства цифрової трансформації, щоб роз’яснити законодавчі особливості розірвання співпраці в різних форматах. Finance.ua передає головні тези.

Як відрізняється звільнення на гіг-контракті, ФОПі та трудовому договорі

У кожному випадку діють різні правила, гарантії та рівень захисту.

Гіг-контракт є цивільно-правовою угодою, тому його припинення відбувається відповідно до умов, визначених у самому договорі. Водночас закон передбачає окрему гарантію: у разі порушення строків повідомлення або припинення співпраці «одним днем» компанія зобов’язана виплатити компенсацію. Норми трудового законодавства на гіг-відносини не поширюються.

Співпраця з ФОПом також регулюється договором між сторонами. Розірвання можливе за ініціативою однієї зі сторін, у визначений договором строк або за взаємною згодою. Компенсації виплачуються лише у разі, якщо це прямо передбачено умовами договору. Закон не зобов’язує компанії здійснювати такі виплати автоматично.

Трудові відносини регулюються Кодексом законів про працю України. Він визначає підстави для звільнення, строки попередження, обов’язкові виплати, гарантії для працівника та формальні процедури — від видання наказу до внесення запису в трудову книжку.

Чи можуть звільнити «одним днем»

Можливість звільнення «одним днем» залежить від формату співпраці.

За трудовим договором таке звільнення допускається лише у виняткових випадках, зокрема за грубі дисциплінарні порушення. Для трудового контракту підстави мають бути прямо визначені в договорі.

У разі гіг-контракту закон дозволяє припиняти співпрацю день у день, але за умови виплати компенсації. Вона становить не менше місячної винагороди або винагороду за три дні, якщо співпраця тривала менш ніж три місяці.

Для ФОПів аналогічні гарантії можливі лише за умовами договору.

Які компенсації мають виплатити

У разі раптового розірвання гіг-контракту спеціаліст має право на компенсацію в розмірі не меншому, ніж місячна зарплата, а також на виплату за невикористані оплачувані перерви.

При достроковому припиненні контракту компанія повинна повністю розрахуватися за виконані послуги.

Розмір компенсації має бути не меншим, ніж зарплата за місяць.

Куди звертатися у разі порушень

Якщо спеціаліст вважає, що компанія порушила умови звільнення, насамперед рекомендується письмово звернутися до роботодавця з описом ситуації та вимогою врегулювати спір. Якщо досягти домовленості не вдається, наступним кроком є звернення до суду для захисту своїх прав.

Що робити після повідомлення про припинення співпраці

У день отримання повідомлення про розірвання співпраці в Мінцифри радять уважно перевірити умови гіг-контракту або договору та зіставити дії компанії з вимогами законодавства.

У разі виявлення порушень їх слід зафіксувати письмово та звернутися до компанії.

За відсутності реакції можливе звернення до суду. Судовий розгляд може завершитися як рішенням на користь спеціаліста з виплатою компенсації, так і на користь компанії з можливістю подальшого оскарження.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що у МВФ прогнозують масові звільнення працівників в усіх країнах через ШІ. Найбільше постраждають люди у розвинених країнах із високим рівнем автоматизації виробництва. Однак і в країнах, що розвиваються, удар по ринку праці буде дуже відчутним.

