Звільнення за угодою сторін — що треба знати

Звільнення за угодою сторін — популярна підстава для припинення трудового договору в Україні.
Вона передбачає, що працівник і роботодавець спільно домовляються про завершення трудових відносин на певну дату. Закон не обмежує ініціативу сторін — пропозицію може робити будь-хто, а домовленості оформлюються письмово.
Із посиланням на robota.ua розповідаємо, які права має працівник і як діяти у спірних ситуаціях.

Хто може ініціювати звільнення

Не важливо, хто фактично запропонував звільнення — роботодавець чи працівник. У такому виді звільнення головне, щоб обидві сторони погодилися на умови.
Закон також не встановлює строків для пропозиції та конкретної дати звільнення. Сторони можуть домовитися про будь-яку дату, яка їм зручна — до чи після запланованого скорочення.

Компенсації та оформлення

Звільнення за угодою сторін дозволяє домовитися про компенсацію. Закон не встановлює мінімальних чи максимальних сум, але на практиці часто пропонують два-три оклади або середніх місячних зарплат, залежно від дати звільнення.
У наказі та трудовій книжці слід зазначати саме підставу «за угодою сторін» (п. 1 ч. 1 ст. 36 КЗпП).

Виплати по безробіттю

Раніше працівники могли відмовлятися від такої угоди, побоюючись затримки допомоги по безробіттю. Наразі, під час воєнного стану, виплати здійснюються з першого дня після реєстрації безробітним і тривають до 90 календарних днів, незалежно від підстави звільнення.
Що робити, якщо звільнення вважають незаконним

Якщо працівник вважає звільнення незаконним, він може подати позов до суду протягом одного місяця з дня отримання наказу. Працівник може вимагати: поновлення на роботі, зміна дати або підстави звільнення, оплата часу вимушеного прогулу, інші компенсації.

Докази для суду

Щоб довести незаконність звільнення, слід зібрати документи, пов’язані з процедурою:
  • накази про скорочення та зміни в організації;
  • повідомлення про майбутнє звільнення;
  • пропозиції щодо вакантних посад;
  • наказ про звільнення та розрахункові листки.
Додатковими доказами можуть бути: штатний розпис, службові листування, доповідні записки, показання колег, звіти та плани.
Якщо доступ до документів обмежений, їх можна отримати через офіційний запит до роботодавця, адвоката або суду. Неофіційне отримання документів або передача колегами може зробити їх недопустимими в суді та призвести до порушення конфіденційності.
Раніше ми повідомляли, що для працівників в Україні зарплата — не єдиний критерій утримання на роботі. Дедалі частіше робітники замислюються про звільнення через відсутність розвитку, вигорання та недостатнє визнання.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
