Чи може працівник відкликати заяву про звільнення — Finance.ua

Чи може працівник відкликати заяву про звільнення Сьогодні 14:09 — Особисті фінанси

Чи може працівник відкликати заяву про звільнення

Працівник може відкликати заяву про звільнення за власним бажанням. Зробити це можна впродовж 2 тижнів після її подання.

Про це розповіли юристи «Безоплатної правничої допомоги».

Зазначається, що це можна зробити усно або письмово. Письмова форма надійніша, адже вона може слугувати доказом у разі трудового спору.

Зміст заяви: «Відкликаю мою заяву від ___ року про звільнення за власним бажанням».

Чи потрібне погодження

Працівник не зобов’язаний ні з ким погоджувати відкликання, в тому числі з керівником або відділом кадрів.

Читайте також Звільнення айтівців: чи отримують спеціалісти всі грошові виплати від компанії після скорочення

Якщо після закінчення строку попередження про звільнення працівник продовжує працювати й не вимагає розірвання трудового договору, роботодавець не має права звільнити його за поданою раніше заявою.

Коли не можна відкликати заяву

Якщо на ваше місце вже запрошено іншого працівника, якому не можна відмовити в прийнятті на роботу згідно із законом (наприклад, його перевели з іншої установи).

Довідка Finance.ua:

з 2 травня 2025 року в Україні набув чинності закон, який уточнює правила організації дистанційної та надомної роботи. Йдеться про зміни до Кодексу законів про працю України, що впорядковують питання службових відряджень для віддалених працівників, а також передбачають гнучкі умови для батьків школярів;

у квітні 2025 року середня заробітна плата за вакансіями складала 22 164 грн, а за резюме — 22 387 грн;

за даними НБУ, бізнес активно шукає нових працівників і відкриває нові вакансії. Дефіцит кадрів залишається основним чинником, що стримує їхню діяльність.

InvestMarket від «Мінфін» — онлайн-навігатор на ринку інвестицій. Порівнюйте умови та обирайте проєкти для інвестування.

Дзеркало Тижня За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.