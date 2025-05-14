Дефіцит кадрів спонукає бізнес підвищувати зарплати — НБУ Сьогодні 09:02 — Особисті фінанси

Дефіцит кадрів спонукає бізнес підвищувати зарплати — НБУ

Бізнес активно шукає нових працівників і відкриває нові вакансії. Дефіцит кадрів залишається основним чинником, що стримує їхню діяльність.

Про це повідомляє Національний банк.

Зазначається, що дефіцит кадрів також спонукає підприємства й надалі підвищувати зарплати, бо конкуренція за кваліфікованих робітників доволі жорстка. У 2024 році реальні зарплати (тобто вже за вирахуванням минулорічної інфляції) зросли більш ніж на 15%, але і в цьому році підвищення окладів триває.

Пошук працівників в умовах війни ускладнений через вплив міграції та мобілізаційних процесів.

«Хоча упродовж останніх місяців ситуація з браком кадрів дещо поліпшилася. Бізнес почав активніше шукати працівників серед тих категорій населення, які раніше були гірше представлені на ринку праці (студенти, пенсіонери, люди з інвалідністю, ветерани). Це частково пом’якшує проблеми підприємств з укомплектованістю своїх штатів», — пояснили в Нацбанку.

Прогноз ситуації на ринку праці

Складна ситуація на ринку праці зберігатиметься ще тривалий час, адже навіть після завершення війни Україна потребуватиме великої кількості робочих рук для відбудови.

Додаткові труднощі виникатимуть через регіональні відмінності та структурні зміни в економіці (галузевий перерозподіл, нові демографічні реалії тощо).

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«Тож Україна потребуватиме як державних, так і приватних ініціатив з повернення мігрантів, адаптації ветеранів до цивільного життя, а також перепрофілювання та перенавчання працівників», — підсумував регулятор.

Довідка Finance.ua:

бізнес очікує складний, але потенційно переломний 2025 рік. Очікування роботодавців змінюються разом з тенденціями, настроями та динамікою ринку праці. Те, чого хотіли бізнеси у 2024 році, відрізняється від того, чого вони хочуть зараз, — це передусім зумовлено економічною ситуацією, політичними факторами та розвитком технологій;

до рейтингу найбільш потрібних серед роботодавців працівників в Україні потрапили в основному робітничі професії;

у квітні на українському ринку праці вперше за пʼять місяців зʼявилося 102 814 пропозицій роботи, що на 4% більше, ніж у березні. Роботодавці готові працювати з новачками.



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