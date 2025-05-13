Кого шукають найбільше: роботодавці назвали найзатребуваніші професії в Україні у 2025 році — Finance.ua
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Кого шукають найбільше: роботодавці назвали найзатребуваніші професії в Україні у 2025 році

Особисті фінанси
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Кого шукають найбільше: роботодавці назвали найзатребуваніші професії в Україні у 2025 році
Кого шукають найбільше: роботодавці назвали найзатребуваніші професії в Україні у 2025 році
До рейтингу найбільш потрібних серед роботодавців працівників в Україні потрапили в основному робітничі професії.
Про це свідчать результати дослідження ринку праці, проведеного спільно швейцарською організацією Helvetas Swiss Intercooperation, Державною службою зайнятості та Федерацією роботодавців України.
Рейтинг найбільш затребуваних професій:
  • тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва,
  • слюсар-ремонтник,
  • електрогазозварник,
  • електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування,
  • сестра медична (брат медичний),
  • слюсар з ремонту рухомого складу,
  • водій автотранспортних засобів,
  • швачка.
Автори дослідження наголошують, що цей перелік стане дорожньою картою роботи Держслужби зайнятості щодо напрямків навчання безробітних та учасників бойових дій.
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У повідомленні також йдеться, що близько 35% роботодавців планують підвищення рівня оплати праці у 2025 році, однак значна частина претендентів має нереалістичні фінансові очікування, що створює розрив між попитом і пропозицією на ринку праці.

Довідка Finance.ua:

  • за даними Work.ua, середня зарплата в Україні серед пропозицій роботи у квітні сягнула 24,5 тис. грн, що більше березневого показника на 500 грн та показника лютого на 1000 грн;
  • найвищі зарплати пропонують на вакансії до Сил оборони, у сфері IT і на керівні позиції. Також на зарплати вище середнього можуть претендувати брокери (60 000 грн), ортодонти (58 750 грн), водії-міжнародники (55 000 грн), ендодонтисти (55 000 грн), рієлтори (53 500 грн), бізнес-аналітики, монолітники, радіотехніки, рихтувальники (50 000 грн);
  • до слова, Держпродспоживслужба з 8 травня цього року розпочинає новий напрям роботи — контроль за змістом оголошень про вакансії. Такий підхід відповідає європейським стандартам.
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За матеріалами:
Економічна Правда
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