Кого шукають найбільше: роботодавці назвали найзатребуваніші професії в Україні у 2025 році — Finance.ua

Кого шукають найбільше: роботодавці назвали найзатребуваніші професії в Україні у 2025 році Сьогодні 09:04 — Особисті фінанси

Кого шукають найбільше: роботодавці назвали найзатребуваніші професії в Україні у 2025 році

До рейтингу найбільш потрібних серед роботодавців працівників в Україні потрапили в основному робітничі професії.

Про це свідчать результати дослідження ринку праці, проведеного спільно швейцарською організацією Helvetas Swiss Intercooperation, Державною службою зайнятості та Федерацією роботодавців України.

Рейтинг найбільш затребуваних професій:

тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва,

слюсар-ремонтник,

електрогазозварник,

електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування,

сестра медична (брат медичний),

слюсар з ремонту рухомого складу,

водій автотранспортних засобів,

швачка.

Автори дослідження наголошують, що цей перелік стане дорожньою картою роботи Держслужби зайнятості щодо напрямків навчання безробітних та учасників бойових дій.

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У повідомленні також йдеться, що близько 35% роботодавців планують підвищення рівня оплати праці у 2025 році, однак значна частина претендентів має нереалістичні фінансові очікування, що створює розрив між попитом і пропозицією на ринку праці.

Довідка Finance.ua:

за даними Work.ua, середня зарплата в Україні серед пропозицій роботи у квітні сягнула 24,5 тис. грн, що більше березневого показника на 500 грн та показника лютого на 1000 грн;

найвищі зарплати пропонують на вакансії до Сил оборони, у сфері IT і на керівні позиції. Також на зарплати вище середнього можуть претендувати брокери (60 000 грн), ортодонти (58 750 грн), водії-міжнародники (55 000 грн), ендодонтисти (55 000 грн), рієлтори (53 500 грн), бізнес-аналітики, монолітники, радіотехніки, рихтувальники (50 000 грн);

до слова, Держпродспоживслужба з 8 травня цього року розпочинає новий напрям роботи — контроль за змістом оголошень про вакансії. Такий підхід відповідає європейським стандартам.

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Економічна Правда За матеріалами:

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