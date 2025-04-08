Зарплати зростають: де в Україні найбільше вакансій (інфографіка) — Finance.ua

Зарплати зростають: де в Україні найбільше вакансій (інфографіка) Сьогодні 15:05 — Особисті фінанси

Зарплати зростають: де в Україні найбільше вакансій (інфографіка)

У березні ринок праці продовжував розвиватися під впливом реалій повномасштабної війни і сезонних чинників. Перше позначилося на тому, що другий місяць поспіль серед десятки найзатребуваніших посад — військовослужбовці. Також експерти фіксують, що кількість вакансій, де роботодавці готові віддавати перевагу ветеранам, зросла на 12%.

Та водночас на специфіку вакансій впливають сезонні чинники. У березні з пошуком працівників пожвавилися представники готельно-ресторанного бізнесу. Тож зросла кількість пропозицій роботи для покоївок, офіціантів, адміністраторів готелю.

Що із зарплатами

У березні 2025 року середня зарплата збільшилася до 24 000 грн (+500 грн до лютого).

Найвідчутніше зросла пропонована винагорода за роботу в таких категоріях:

«Культура, музика, шоу-бізнес» — 25 000 грн, +11% до лютого;

«Маркетинг, реклама, PR» — 29 500 грн, +7%;

«Юриспруденція» — 23 900 грн, +6%;

«Сільське господарство, агробізнес» — 26 500 грн, +6%;

«Нерухомість» — 52 500 грн, +5%.

Найвищі зарплати пропонують на вакансії до Сил оборони, у сфері IT і на керівні позиції. Також на зарплати вище середнього можуть претендувати брокери (60 000 грн), ортодонти (58 750 грн), водії-міжнародники (55 000 грн), ендодонтисти (55 000 грн), рієлтори (53 500 грн), бізнес-аналітики, монолітники, радіотехніки, рихтувальники (50 000 грн).

Вакансії

У перший місяць весни роботодавці розмістили на Work.ua 98 992 вакансії — майже стільки ж, як і в лютому 2025 року.

Найпомітніше побільшало роботи у Волинській (+7%), Вінницькій (+6%), Чернівецькій (+5%), Кіровоградській і Закарпатській (по +3%) областях. А от в областях-лідерах за кількістю вакансій роботи здебільшого поменшало.

Підготовка до туристичного сезону йде повним ходом

У березні рівно половина від усіх пропозицій роботи належала до цих пʼяти категорій:

«Робочі спеціальності, виробництво» — 17 239 вакансій, +3% до лютого;

«Сфера обслуговування» — 16 014, +10%;

«Продаж, закупівля» — 11 958, -4%;

«Роздрібна торгівля» — 11 706, +3%;

«Логістика, склад, ЗЕД» — 10 104, -2%.

Але найстрімкіші зміни відбулися в категорії «Готельно-ресторанний бізнес, туризм» — схоже, що компанії готуються до літнього сезону.

Ця тенденція яскраво проявляється й в окремих вакансіях, яких стало більше в березні: покоївка (+43% до лютого), офіціант (+22%), прибиральник (+20%), адміністратор готелю (+18%).

Де найбільше вакансій

Серед лідерів зі сфер, які розміщують найбільше вакансій:

«Роздрібна торгівля» — 14 956 пропозицій роботи, +3% до лютого;

«Сили оборони» — 8 794, +2%;

«Гуртова торгівля, дистрибуція, імпорт, експорт» — 8 293, -4%;

«Готельно-ресторанний бізнес» — 7 623, +12%;

«Медицина, охорона здоров’я, аптеки» — 5 940, +1%.

Водночас серед десятки найзатребуваніших професій — тобто тих, для яких на ринку праці пропонується найбільше вакансій — зʼявилася посада військовослужбовця. Тож тепер десятка найпопулярніших вакансій має такий вигляд:

продавець-консультант — 8 020 вакансій;

менеджер з продажу — 5 675;

водій — 4 058;

вантажник — 2 799;

касир — 2 760;

кухар — 2 746;

бухгалтер — 2 416;

менеджер по роботі з клієнтами — 1 886;

комірник — 1 863;

бармен / бариста — 1 783;

військовослужбовець — 1 697.

Понад ¾ шукачів мають досвід роботи

У березні кількість відгуків, які надіслали шукачі, мінімально зросла проти лютого — на 3%. Кандидати досить активні в пошуку роботи. Але з урахуванням незначного зростання кількості вакансій, показник конкуренції дещо знизився. Попри це, ситуація залишається кращою, ніж минулого року.

Як завжди, найвищу активність кандидати проявляють щодо віддаленої роботи. Якщо ж говорити про офлайн-вакансії, найвищу конкуренцію бачимо у Вінницькій, Львівській і Київській областях.

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Основна частина шукачів на ринку праці — це молодь, що вже має досвід роботи. Демографічний портрет кандидатів залишається майже незмінним.

Зросла кількість відгуків на вакансії до Сил оборони

У березні розділ work.ua/zsu/ показав такі результати:

Кількість вакансій від Сил оборони зросла до 8 795. Збільшилася і кількість підрозділів, до 767. Кількість відгуків на вакансії Сил оборони зросла на 20%. Найвищою є конкуренція за вакансії в категоріях «Юриспруденція», «Маркетинг, реклама, PR», «Продаж, закупівля». Натомість найменша конкуренція за посади у війську в категоріях «Сільське господарство, агробізнес», «Робочі спеціальності, виробництво», «Транспорт, автобізнес», «Охорона, безпека», «Телекомунікації та зв’язок».

У березні серед кандидатів, що відгукувалися на вакансії Сил оборони, побільшало жінок (+7% до березня). Кількість кандидатів-чоловіків залишилася незмінною.

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