Зарплати зростають: де в Україні найбільше вакансій (інфографіка) — Finance.ua

Зарплати зростають: де в Україні найбільше вакансій (інфографіка)
У березні ринок праці продовжував розвиватися під впливом реалій повномасштабної війни і сезонних чинників. Перше позначилося на тому, що другий місяць поспіль серед десятки найзатребуваніших посад — військовослужбовці. Також експерти фіксують, що кількість вакансій, де роботодавці готові віддавати перевагу ветеранам, зросла на 12%.
Про це свідчить дослідження Work.ua.
Та водночас на специфіку вакансій впливають сезонні чинники. У березні з пошуком працівників пожвавилися представники готельно-ресторанного бізнесу. Тож зросла кількість пропозицій роботи для покоївок, офіціантів, адміністраторів готелю.
Що із зарплатами
У березні 2025 року середня зарплата збільшилася до 24 000 грн (+500 грн до лютого).
Найвідчутніше зросла пропонована винагорода за роботу в таких категоріях:
- «Культура, музика, шоу-бізнес» — 25 000 грн, +11% до лютого;
- «Маркетинг, реклама, PR» — 29 500 грн, +7%;
- «Юриспруденція» — 23 900 грн, +6%;
- «Сільське господарство, агробізнес» — 26 500 грн, +6%;
- «Нерухомість» — 52 500 грн, +5%.
Найвищі зарплати пропонують на вакансії до Сил оборони, у сфері IT і на керівні позиції. Також на зарплати вище середнього можуть претендувати брокери (60 000 грн), ортодонти (58 750 грн), водії-міжнародники (55 000 грн), ендодонтисти (55 000 грн), рієлтори (53 500 грн), бізнес-аналітики, монолітники, радіотехніки, рихтувальники (50 000 грн).
Вакансії
У перший місяць весни роботодавці розмістили на Work.ua 98 992 вакансії — майже стільки ж, як і в лютому 2025 року.
Найпомітніше побільшало роботи у Волинській (+7%), Вінницькій (+6%), Чернівецькій (+5%), Кіровоградській і Закарпатській (по +3%) областях. А от в областях-лідерах за кількістю вакансій роботи здебільшого поменшало.
Підготовка до туристичного сезону йде повним ходом
У березні рівно половина від усіх пропозицій роботи належала до цих пʼяти категорій:
- «Робочі спеціальності, виробництво» — 17 239 вакансій, +3% до лютого;
- «Сфера обслуговування» — 16 014, +10%;
- «Продаж, закупівля» — 11 958, -4%;
- «Роздрібна торгівля» — 11 706, +3%;
- «Логістика, склад, ЗЕД» — 10 104, -2%.
Але найстрімкіші зміни відбулися в категорії «Готельно-ресторанний бізнес, туризм» — схоже, що компанії готуються до літнього сезону.
Ця тенденція яскраво проявляється й в окремих вакансіях, яких стало більше в березні: покоївка (+43% до лютого), офіціант (+22%), прибиральник (+20%), адміністратор готелю (+18%).
Де найбільше вакансій
Серед лідерів зі сфер, які розміщують найбільше вакансій:
- «Роздрібна торгівля» — 14 956 пропозицій роботи, +3% до лютого;
- «Сили оборони» — 8 794, +2%;
- «Гуртова торгівля, дистрибуція, імпорт, експорт» — 8 293, -4%;
- «Готельно-ресторанний бізнес» — 7 623, +12%;
- «Медицина, охорона здоров’я, аптеки» — 5 940, +1%.
Водночас серед десятки найзатребуваніших професій — тобто тих, для яких на ринку праці пропонується найбільше вакансій — зʼявилася посада військовослужбовця. Тож тепер десятка найпопулярніших вакансій має такий вигляд:
- продавець-консультант — 8 020 вакансій;
- менеджер з продажу — 5 675;
- водій — 4 058;
- вантажник — 2 799;
- касир — 2 760;
- кухар — 2 746;
- бухгалтер — 2 416;
- менеджер по роботі з клієнтами — 1 886;
- комірник — 1 863;
- бармен / бариста — 1 783;
- військовослужбовець — 1 697.
Понад ¾ шукачів мають досвід роботи
У березні кількість відгуків, які надіслали шукачі, мінімально зросла проти лютого — на 3%. Кандидати досить активні в пошуку роботи. Але з урахуванням незначного зростання кількості вакансій, показник конкуренції дещо знизився. Попри це, ситуація залишається кращою, ніж минулого року.
Як завжди, найвищу активність кандидати проявляють щодо віддаленої роботи. Якщо ж говорити про офлайн-вакансії, найвищу конкуренцію бачимо у Вінницькій, Львівській і Київській областях.
Основна частина шукачів на ринку праці — це молодь, що вже має досвід роботи. Демографічний портрет кандидатів залишається майже незмінним.
Зросла кількість відгуків на вакансії до Сил оборони
У березні розділ work.ua/zsu/ показав такі результати:
- Кількість вакансій від Сил оборони зросла до 8 795. Збільшилася і кількість підрозділів, до 767.
- Кількість відгуків на вакансії Сил оборони зросла на 20%. Найвищою є конкуренція за вакансії в категоріях «Юриспруденція», «Маркетинг, реклама, PR», «Продаж, закупівля».
- Натомість найменша конкуренція за посади у війську в категоріях «Сільське господарство, агробізнес», «Робочі спеціальності, виробництво», «Транспорт, автобізнес», «Охорона, безпека», «Телекомунікації та зв’язок».
У березні серед кандидатів, що відгукувалися на вакансії Сил оборони, побільшало жінок (+7% до березня). Кількість кандидатів-чоловіків залишилася незмінною.
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