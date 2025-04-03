Досвід і резюме не потрібні: 15 вакансій із зарплатою до 40 тис. грн — Finance.ua

Досвід і резюме не потрібні: 15 вакансій із зарплатою до 40 тис. грн
Не можете знайти роботу, бо всюди потрібен досвід й ідеальне резюме? Фахівці work.ua зібрали добірку вакансій, де роботодавці розглядають кандидатів без досвіду й тих, хто не любить складати резюме.
1. Оператор/-ка call-центру (інформаційна підтримка)
- Дніпро, 19 000−23 000 грн
Компанія Vodafone шукає оператора, який буде консультувати клієнтів, реєструвати звернення і пропонувати додаткові послуги. Від шукача очікують вільне володіння українською мовою та здатність до навчання. Роботодавець пропонує гнучкий графік, офіційне працевлаштування, карʼєрний розвиток і медичне страхування.
2. Адміністратор салону краси
- Київ, 27 000−40 000 грн
У салон краси Clio потрібен адміністратор. Обовʼязки фахівця — консультування та запис клієнтів на послуги, робота з касовою системою та вирішення адміністративних питань. Натомість пропонують роботу з професіоналами, гнучкий графік і можливості для навчання.
3. Продавець-консультант електроніки та побутової техніки
- Хмельницький, 30 000−40 000 грн
Магазин техніки COMFY шукає продавця-консультанта, який цікавиться світом техніки. Роботодавець пропонує офіційне працевлаштування, графік 5/2 по 8 робочих годин, зручну систему навчання у смартфоні та можливість карʼєрного зростання. Шукають кандидата, який вміє чути потреби клієнта і допомагати йому з вибором.
4. Оператор поштового відділення № 18
- Одеса, 20 000−24 000 грн
«Нова пошта» — лідер з експрес-доставки в Україні. Компанія шукає кандидата, який буде завантажувати й розвантажувати посилки, вносити дані в систему й розраховувати клієнтів. Очікують, що кандидат не матиме протипоказань щодо фізичних навантажень та володітиме ПК. Пропозиції — офіційне працевлаштування, карʼєрне зростання, страхування здоровʼя та життя.
5. Оператор на поліграфічне виробництво
- Одеса, 22 000−26 000 грн
У поліграфічне виробництво «Айпринт» потрібен оператор, який контролюватиме друк і готуватиме замовлення до видачі. Відсутність досвіду — не проблема, якщо кандидат уважний і швидко навчається. Роботодавець обіцяє роботу з безпечними матеріалами на світлому та чистому виробництві. Графік роботи — з понеділка по пʼятницю з 08:00 до 18:00.
6. Актор лялькового театру з власним авто
- Луцьк, 26 000 грн
Ляльковий театр «Веселе ведмежатко» шукає в команду актора чи акторку з власним авто. Пропонують щоденну зарплату, гнучкий графік роботи до 16:00, компенсацію амортизації автомобіля й витрат на паливо. Кандидат повинен вміти працювати з дітьми, мати чітку дикцію і голос, що адаптується під різних персонажів. Обовʼязково потрібно бути готовим до відряджень.
7. Піцайоло
- Біла Церква, 21 000−24 000 грн
IQ Pizza дає можливість почати карʼєру й навчає шукачів без досвіду. У команді чекають людину, у чиїх обовʼязках буде приготування піци, дотримання стандартів якості та безпеки продуктів харчування. Гарантують винагороду за навчання, можливість карʼєрного розвитку і графік у форматі 3/3 або 4/2 з 10:00 до 22:00.
8. Швачка
- Рівне, 20 000−26 000 грн
Виробниче підприємство «Волмас» спеціалізується на виготовленні амуніції для військових та мисливців. Зараз команда в пошуках акуратної та старанної людини, яка легко навчається. До обовʼязків входить пошиття амуніції. Умови — оплачуване стажування, офіційне працевлаштування і графік із понеділка по пʼятницю з 08:00 до 17:00.
9. Спеціаліст, спеціалістка інвентаризаційної комісії, ревізор, ревізорка
- Самбір, 19 000−23 000 грн
Мультимаркет «Аврора» в пошуках спеціаліста з інвентаризації. Компанія не звертає увагу на досвід, а шукає кандидата, що вміє ефективно працювати вночі. Робота полягатиме в переобліку товарів і обладнання переважно в нічні зміни. Компанія пропонує гнучкий графік, відрядження із компенсацією витрат, корпоративну знижку та фінансову допомогу для ВПО й людей з інвалідністю.
10. Продавець у пекарню
- Запоріжжя, 18 000−20 000 грн
«Перша пекарня Твого міста» шукає продавця. Основними обовʼязками буде обслуговування покупців, оформлення замовлень, робота з касовим апаратом і дотримання санітарних норм. На цій посаді компанія хоче бачити комунікабельного й уважного працівника, який має бажання розвиватися. Пропонують винагороду за навчання, робочий графік 3/3 або 4/2 із 07:00 до 22:00.
11. Водій на авто компанії
- Полтава, 25 000−35 000 грн
Компанія Bolt зараз у пошуках водія, який дбатиме про охайність автомобіля. Роботодавець надає нове авто, пропонує підтримку менеджера на усіх етапах поїздки, оплачує ТО і ремонт машини. Вимоги до кандидата — водійські права категорії В, досвід водіння від 1 року та наявність смартфону.
12. Майстер із заточування ножів
- Ірпінь, 35 000 грн
Український виробник виробів з металу, дерева та шкіри Pohvalin шукає майстра із заточування ножів. Досвід роботи необовʼязковий, натомість роботодавець очікує неконфліктного та відповідального кандидата, що вмітиме працювати в команді. У майстерні навчать правильно й рівномірно заточувати поверхню ножа чи інструмента, це входить у основні обовʼязки. Компанія пропонує графік із понеділка по пʼятницю з 09:00 по 18:00.
13. Працівник закладу ресторанного господарства
- Тернопіль, 22 309 грн
«МакДональдз» — міжнародна компанія, яка шукає працівника в заклад. З обовʼязків — готувати бургери та іншу продукцію, формувати замовлення для видачі й контролювати чистоту. Роботодавець пропонує офіційне працевлаштування, гнучкий графік роботи, доступ до платформи піклування про ментальне здоровʼя та перехід до укриття під час повітряної тривоги зі збереженням оплати.
14. Продавець-консультант
- Вінниця, 14 000−32 000 грн
Компанія Dnipro-M шукає продавця, який буде консультувати покупців, надавати хороший сервіс і дотримуватися порядку на робочому місці. Роботодавець пропонує власне корпоративне навчання, карʼєрне зростання і графік 4/2 з 08:00 по 20:00.
15. Продавець-бариста
- Львів, 19 000−23 000 грн
«КафеРинок» у пошуках бариста в команду. Роботодавець пропонує стабільний графік 3/2, офіційне працевлаштування, корпоративний обід та професійне зростання. Обовʼязки кандидата — приготування напоїв, сендвічів і ролів, обслуговування гостей та робота з касовим апаратом. Компанія відкрита до повнолітніх шукачів, які гарно комунікують і готові вчитися новій справі.
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