Професійний старт: добірка перспективних стажувань квітня — Finance.ua

Професійний старт: добірка перспективних стажувань квітня
Стажування — це можливість для студентів та молодих фахівців отримати досвід роботи, який в майбутньому може стати цінним активом у резюме.
Фахівці robota.ua підготували актуальну добірку стажувань від українських та міжнародних компаній для представників різних сфер діяльності.
Стажування у відділі консалтингу (Consulting Test Drive) у Deloitte
📍 Київ
Міжнародна компанія, яка надає аудиторські, консалтингові, фінансові, ризикові, податкові та юридичні послуги, запрошує студентів останніх курсів та випускників на кейс-змагання Consulting Test Drive. Найкращі учасники отримають запрошення на стажування у відділ консалтингу.
Офлайн-захід пройде 14 квітня у Києві. Щоб стати учасником кейс-змагання, зареєструйтесь до 6 квітня, заповніть анкету; пройдіть онлайн-тест.
Стажист у відділ продажів у «Філіп Морріс Україна»
📍 Дніпро
Embark — глобальна оплачувана кар’єрна програма для студентів 4−6 курсів університету або випускників 2023—2024 року (громадян України) від «Філіп Морріс Інтернешнл».
План програми:
- Подача заявок — до 2 травня 2025 року.
- Центр оцінювання — 12−23 травня 2025 року.
- Тривалість стажування — 2 червня-29 серпня 2025 року.
- Подати заявку можна в різних містах України.
Серед вимог до стажистів: наявність водійського посвідчення категорії В (або бажання отримати його найближчим часом); знання англійської мови не є обов’язковим, але буде перевагою.
Маркетолог спортивного напряму «Київстар ТБ» (стажист) в 1+1 media
📍 Київ
Запрошують на стажування кандидатів, які мають освіту/навчаються за напрямом «Маркетинг, PR, реклама» (бажано, але не обов’язково). Стажування передбачає виконання таких завдань: створення плану маркетингових активностей для просування спортивних трансляцій; розробка ідей та написання контенту на спортивну тематику; оновлення контентного календаря спортивних подій для планування промо; відстеження дат спортивних подій та забезпечення їхнього ефективного висвітлення; співпраця з інфлюєнсерами, блогерами та спортсменами для просування платформи та спортивного контенту.
Обов’язковою вимогою участі у відборі є наявність відеорезюме.
Стажист у відділ платежів (зі знанням англійської мови) у Kernel
📍 Полтава
Найбільший в Україні виробник та експортер соняшникової олії запрошує на стажування кандидатів з вищою освітою («Економіка"/"Облік і оподаткування"/"Фінанси, банківська справа"/"Менеджмент»). Тривалість — 3 місяці. Серед завдань: супроводження активних та пасивних операцій корпоративних клієнтів; супроводження та контроль ведення договорів; нарахування відсотків за кредитами та депозитами.
Фахівець з комерційної підтримки (стажист) у «Сільпо»
📍 Київ
Пройшовши програму стажування, стажисти навчаться: формувати асортимент категорії товару, а також звітність за категоріями товарів; вести ділові переговори з партнерами та постачальниками; аналізувати конкурентне середовище, здійснювати моніторинг та виявляти тенденції ринку; братимуть участь у процесі забезпечення постійної наявності товарів підвищеного попиту.
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Інтерн відділу аудиту в «Forvis Mazars в Україні»
📍 Київ
Шанс пройти стажування мають студенти 2−6 курсів або випускники спеціальностей, пов’язаних з бухгалтерією, аудитом, економікою або фінансами; які можуть працювати повний (40 год/тиж) або неповний (30 год/тиж) робочий день та відвідувати офіс в Києві двічі-тричі на тиждень.
Стажування триватиме 3−4 місяці та буде повністю оплачуваним. У разі успішного проходження, компанія пропонує позицію молодшого аудитора та подальший розвиток.
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📍 Київ
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Пропонується: щомісячна зарплата; оплачувана відпустка; бронювання, спецодяг.
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📍 Київ
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Побажання: студенти 4−5 курсів економічного напряму; бажаний досвід у банківській сфері за напрямом «Кредитний аналіз».
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