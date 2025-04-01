Професійний старт: добірка перспективних стажувань квітня — Finance.ua

Професійний старт: добірка перспективних стажувань квітня Сьогодні 12:04 — Особисті фінанси

Професійний старт: добірка перспективних стажувань квітня

Стажування — це можливість для студентів та молодих фахівців отримати досвід роботи, який в майбутньому може стати цінним активом у резюме.

Фахівці robota.ua підготували актуальну добірку стажувань від українських та міжнародних компаній для представників різних сфер діяльності.

Стажування у відділі консалтингу (Consulting Test Drive) у Deloitte

📍 Київ

Міжнародна компанія, яка надає аудиторські, консалтингові, фінансові, ризикові, податкові та юридичні послуги, запрошує студентів останніх курсів та випускників на кейс-змагання Consulting Test Drive. Найкращі учасники отримають запрошення на стажування у відділ консалтингу.

Офлайн-захід пройде 14 квітня у Києві. Щоб стати учасником кейс-змагання, зареєструйтесь до 6 квітня, заповніть анкету; пройдіть онлайн-тест.

Стажист у відділ продажів у «Філіп Морріс Україна»

📍 Дніпро

Embark — глобальна оплачувана кар’єрна програма для студентів 4−6 курсів університету або випускників 2023—2024 року (громадян України) від «Філіп Морріс Інтернешнл».

План програми:

Подача заявок — до 2 травня 2025 року.

Центр оцінювання — 12−23 травня 2025 року.

Тривалість стажування — 2 червня-29 серпня 2025 року.

Подати заявку можна в різних містах України.

Серед вимог до стажистів: наявність водійського посвідчення категорії В (або бажання отримати його найближчим часом); знання англійської мови не є обов’язковим, але буде перевагою.

Маркетолог спортивного напряму «Київстар ТБ» (стажист) в 1+1 media

📍 Київ

Запрошують на стажування кандидатів, які мають освіту/навчаються за напрямом «Маркетинг, PR, реклама» (бажано, але не обов’язково). Стажування передбачає виконання таких завдань: створення плану маркетингових активностей для просування спортивних трансляцій; розробка ідей та написання контенту на спортивну тематику; оновлення контентного календаря спортивних подій для планування промо; відстеження дат спортивних подій та забезпечення їхнього ефективного висвітлення; співпраця з інфлюєнсерами, блогерами та спортсменами для просування платформи та спортивного контенту.

Обов’язковою вимогою участі у відборі є наявність відеорезюме.

Стажист у відділ платежів (зі знанням англійської мови) у Kernel

📍 Полтава

Найбільший в Україні виробник та експортер соняшникової олії запрошує на стажування кандидатів з вищою освітою («Економіка"/"Облік і оподаткування"/"Фінанси, банківська справа"/"Менеджмент»). Тривалість — 3 місяці. Серед завдань: супроводження активних та пасивних операцій корпоративних клієнтів; супроводження та контроль ведення договорів; нарахування відсотків за кредитами та депозитами.

Фахівець з комерційної підтримки (стажист) у «Сільпо»

📍 Київ

Пройшовши програму стажування , стажисти навчаться: формувати асортимент категорії товару, а також звітність за категоріями товарів; вести ділові переговори з партнерами та постачальниками; аналізувати конкурентне середовище, здійснювати моніторинг та виявляти тенденції ринку; братимуть участь у процесі забезпечення постійної наявності товарів підвищеного попиту.

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Інтерн відділу аудиту в «Forvis Mazars в Україні»

📍 Київ

Шанс пройти стажуванн я мають студенти 2−6 курсів або випускники спеціальностей, пов’язаних з бухгалтерією, аудитом, економікою або фінансами; які можуть працювати повний (40 год/тиж) або неповний (30 год/тиж) робочий день та відвідувати офіс в Києві двічі-тричі на тиждень.

Стажування триватиме 3−4 місяці та буде повністю оплачуваним. У разі успішного проходження, компанія пропонує позицію молодшого аудитора та подальший розвиток.

Стажист (практика податкових та митних спорів) в Arzinger

📍 Київ

На стажування запрошують студентів останнього курсу або нещодавніх випускників за спеціальністю «Право»; які володіють юридичною українською та англійською мовами; можуть працювати 30+ годин на тиждень. Обов’язки: моніторинг та аналіз новин законодавства; допомога у підготовці презентацій та статей на правову тематику; аналіз законодавства та судової практики для застосування на практиці; допомога у підготовці юридичних документів.

Молодший інженер-проєктувальник систем опалення, вентиляції та кондиціювання (стажист) в Arterium

📍 Київ

Лідер фармацевтичного ринку України запрошує стати частиною команди . Зона відповідальності: участь в розробці технічної документації (розрахунки, пояснювальна записка); оформлення графічної частини проєктів. Побажання: вища/незакінчена вища освіта («Інженер з теплогазопостачання і вентиляції», «Інженер-теплотехнік», «Інженер-енергетик»), студенти 4−5 курсів та випускники 2023−2024 років; знання з проєктування систем вентиляції, опалення, кондиціювання, теплопостачання в промисловій галузі (виробництво, складські приміщення); знання діючої нормативної бази (ДБН, ДСТУ).

Механік-стажист (з бронюванням) у «Цеппелін Україна»

📍 Горішні Плавні

Запрошують студентів 3−5 курсів та випускників 2023—2024 років технічних і машинобудівних спеціальностей для проходження стажування і навчання з можливістю подальшого працевлаштування на посади механік, інженер з ремонту.

Пропонується: щомісячна зарплата; оплачувана відпустка; бронювання, спецодяг.

Кредитний аналітик (стажист) в «Ощадбанк»

📍 Київ

Ключові завдання майбутнього стажиста: аналіз наданих документів клієнта на надання кредиту клієнтів мікробізнесу; аналіз кредитоспроможності та прийняття рішення щодо можливості кредитування клієнтів сегменту мікробізнесу; перевірка кредитної історії позичальника.

Побажання: студенти 4−5 курсів економічного напряму; бажаний досвід у банківській сфері за напрямом «Кредитний аналіз».

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