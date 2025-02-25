75% роботодавців планують збільшувати зарплати (дослідження) — Finance.ua
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75% роботодавців планують збільшувати зарплати (дослідження)

Особисті фінанси
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75% роботодавців планують збільшувати зарплати (дослідження)
75% роботодавців планують збільшувати зарплати (дослідження)
Компанії в Україні планують активно наймати нових працівників. Половина (53%) планує наймати співробітників на усі напрямки бізнесу. Чверть роботодавців (26%) будуть наймати на деякі окремі напрямки бізнесу.
Про це йдеться в дослідженні «Барометр ринку праці 2024», яке здійснила компанія GRC.ua
Кожна десята компанія (13%) набиратиме працівників на заміну тим, хто звільнився.

Зарплати

Оптимістичні плани на 2025 рік щодо зарплат має переважна більшість компаній. Про намір збільшення тою чи іншою мірою розміру оплати праці говорить дві третини (75%) роботодавців. Утримати зарплати на поточному рівні планують 17% компаній.
Майже половина (49%) прогнозує збільшення зарплат у своїй компанії, планує зробити це на 11−20%.
75% роботодавців планують збільшувати зарплати (дослідження)
Більшість компаній (66%) планує у 2025 році виплати бонусів та премій залишити без змін. Чверть (28%) запланували підвищення додаткових виплат.
Серед тих роботодавців, хто має намір збільшити розмір бонусів та премій, основна частина планує зробити це не більше, ніж на 20%.
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Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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